Navelgas busca oro en familia para celebrar el cuarto de siglo de su campeonato de bateo

Las bodas de plata del Campeonato Nacional de Bateo de Oro llegaron cargadas de sorpresas. En una jornada pasada por agua, por momentos, la competición arrancó puntual tras la entrega del galardón "Batea de Oro" a LA NUEVA ESPAÑA. El premio fue recogido por Eloy Méndez, director del periódico y, para sorpresa de los asistentes, se anunció un segundo galardón de reconocimiento a Marcos da Rocha, Director General de Planificación Agraria del Principado de Asturias y miembro fundamental de la organización de este evento que ya forma parte del escaparate habitual del verano en el suroccidente asturiano. "LA NUEVA ESPAÑA nos apoya desde el primer momento, cuando viajaron con nosotros al campeonato del mundo de Italia en el año 97 y posteriormente con otro equipo que ya nos formamos para ir a California en el año 9, destacó César Castaño, presidente de la asociación "Barciaecus". "Es justo merecedor de este galardón por el apoyo que siempre nos ha proporcionado", concluyó.

Eloy Méndez, director de LA NUEVA ESPAÑA, destacó la labor de la organización del Campeonato Nacional de Bateo de Oro: "Nos están premiando por cumplir con nuestro deber. La obligación de LA NUEVA ESPAÑA es informar, y dar difusión y conocimiento de todas las actividades que se desarrollan en Asturias, especialmente las que están pensadas para que Asturias progrese, mejore y avance". Y añadió un reconocimiento al enorme trabajo que se realiza desde Navelgas: "Habéis convertido el bateo de oro en algo conocido y apreciado dentro de Asturias. Navelgas no es Oviedo ni Gijón, donde a lo mejor es más fácil que las cosas germinen. Habéis logrado que este certamen se convierta en un referente regional nacional e internacional desde el lugar más difícil, y eso si cabe tiene todavía un doble mérito". Y concluyó diciendo: "Es muy importante porque estáis poniendo en el mapa el suroccidente asturiano, históricamente abandonado".

El momento más emotivo llegaría cuando la organización anunció, a modo de sorpresa, otra "Batea de Oro" a Marcos da Rocha, organizador y Director General de Planificación Agraria del Principado. "Son 25 años organizando el campeonato y otras muchas actividades en el pueblo, y esperamos poder seguir haciéndolas posible con el apoyo de todos. Ganas no nos faltan, así que seguir tirando hasta que podamos", comentó Da Rocha.

Al evento también acudieron la alcaldesa de Tineo, Monsterrat Fernandez, y la viceconsejera de Turismo del Principado, Lara Martínez. Ambas ratificaron su compromiso con el evento: "Deseamos que todos estemos aquí dentro de 25 años, que podamos celebrarlo todos juntos y que no llueva ese día", expresó la regidora, haciendo referencia a la metereología, que salpicó el evento con alguna que otra gota de lluvia.

Tras el izado de la bandera, dio comienzo de manera oficial el campeonato. La quimera del oro comenzó, pero no en las heladas tierras del Yukón que inmortalizó Charlie Chaplin en su película homónima de 1925, sino en una pequeña localidad de menos de 600 habitantes del suroccidente asturiano, en el concejo de Tineo. El Campeonato Nacional de Bateo de Oro se celebra en Navelgas desde hace 25 años. Esta edición cuenta con la cifra récord de más de 250 participantes, llegados de múltiples países como Moldavia, Sudáfrica, Holanda y Polonia, así como de varias comunidades autónomas.

El "rey" del bateo mundial, Sanjay Singh, celebra el "ambiente excepcional"

El actual campeón del mundo, Sanjay Singh, que vino desde Sudáfrica, destacaba la importancia de estas actividades: "Es lo que más me gusta, porque es la forma perfecta de introducir a gente nueva en este mundo". Y aprovechaba para aplaudir las innovadoras iniciativas de la organización: "Están siendo una referencia para muchas competiciones a nivel mundial; la gente de aquí es excepcional y muy trabajadora, introduciendo nuevas ideas". Sanjay participó este viernes en la categoría de "Ven a batear conmigo", en la que un bateador de oro experimentado colabora con un amateur, y en la de "Cita a ciegas", otra curiosa modalidad en la que dos participantes se emparejan de manera aleatoria. "El truco para hacerlo bien es tener paciencia y repetir siempre el mismo movimiento", aconsejaba el experimentado bateador. El ambiente en el Navelgas Arena era de gran jolgorio y regocijo. El panorama abarcaba desde familias principiantes a personas experimentadas, que venían con amigos o familiares para participar en las categorías populares. Marcos Martínez y Natalia López, jóvenes de Oviedo y Mieres respectivamente, venían a participar juntos. Para él era su quinta vez consecutiva, pero ella se estrenaba: "Empecé porque tengo un amigo que es de aquí y siempre me hablaba de ello; vine un año y desde ahí volví todos", comentaba Marcos. Marcos Alonso, participaba en la categoría "Cita a Ciegas", y destacaba que "no da la sensación de que estés en una competición, la gente te anima mucho y se nota que venimos a pasarlo bien".

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Otra de las categorías estrella de esta tarde era la competición por familias. Luis Manuel Ríos y Silvia Domínguez vinieron desde Cádiz con su hijo, Pablo, para participar por primera vez: "Lo vimos por las redes sociales y nos interesó, estamos hartos ya de la playa y queríamos cambiar un poco de aires, así que aquí estamos". La familia contaba que antes de presentarse al evento habían realizado el taller de Bateo del Museo del Oro, ubicado también en Navelgas. Otros como Maricarmen Obrer y Fernando López, junto a su hijo Yeray, desplazados desde Valencia, llevan viajando a Asturias 15 años: "Empezamos cuando oímos hablar en las noticias de la pepita de oro más grande del mundo, que se había hallado en Australia".