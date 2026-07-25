La plataforma "El Suroccidente también es Asturias" denuncia el estado del corredor del Narcea tras los últimos argayos: "No podemos normalizar una carretera en estas condiciones"

El corredor del Narcea (carretera AS-15) mantiene el estado de corte parcial a raíz de los argayos ocurridos a última hora de la tarde de este viernes. Los mapas que muestran el estado de las carreteras tanto de la Dirección General de Tráfico (DGT) como del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) mantienen el aviso para los cuatro kilómetros de la AS-15, a su paso por el concejo de Tineo, en la zona conocida como Calabazos. La fuerte tormenta que se produjo a última hora de la tarde de este viernes hizo que en varios puntos de este tramo del corredor del Narcea, afectado por un incendio el pasado mes de abril, se desprendiera material que se mantiene acumulado en el arcén y, en algunos casos, ocupando algunos metros de uno de los carriles de la calzada.

Integrantes de la plataforma "El Suroccidente también es Asturias. Por unas carreteras seguras y modernas" recorrieron este sábado la zona afectada y denuncian que el estado de la principal vía de comunicación del Suroccidente es "desastrosa, está para cortarla al tráfico por su peligrosidad".

Aseguran además que uno de los desprendimientos se produjo en una zona en la que había situada una barrera metálica, que no soportó la presión del material acumulado, "saltando por los aires los ganchos de sujeción", apuntan.

Por ello insisten en que "no podemos seguir normalizando que una carretera principal permanezca en estas condiciones. Un día sí y otro también asistimos a nuevos incidentes que ponen en riesgo la seguridad de las personas".

Noticias relacionadas

Y reiteran su petición de mantener una reunión urgente con la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, y con la Demarcación de Carreteras del Estado "para conocer de primera mano el estado de los proyectos, las actuaciones previstas y trasladar la preocupación de toda una comarca". Asimismo, reclaman "actuaciones inmediatas para garantizar la seguridad de la AS-15" y acelerar las infraestructuras pendientes que permitan acabar con el aislamiento que sufre el Suroccidente.