Pola de Somiedo ya tiene operativo su nuevo aparcamiento: "Es una obra fundamental y estratégica, que está a pleno rendimiento"

Somiedo ya tiene operativo su nuevo aparcamiento de Pola de Somiedo, un espacio con capacidad para más de un centenar de vehículos y que resuelve los problemas de espacio en la capital somedana. "Es una obra fundamental para el concejo y que está a pleno rendimiento", señala el alcalde, Belarmino Fernández, muy crítico con la oposición del PP durante toda la tramitación de esta iniciativa que califica de "estratégica".

"El PP se ha dedicado hasta el final de la obra a boicoter un proyecto estratégico para el concejo y estamos muy dolidos", reprocha el primer edil. Belarmino Fernández da cuenta de la "infinidad de recursos y alegaciones" presentadas por los responsables de la oposición popular, que han denunciado "irregularidades" en la tramitación del denominado espacio de recepción de visitantes y de gestión de los flujos turísticos.

Vista del aparcamiento. / R. T. C.

El Consistorio recibió 697.000 euros, financiados con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (Next Generation EU) a través de un convenio firmado el pasado mes de diciembre con la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo y logró gestionar esta iniciativa en un tiempo récord de seis meses. "Ha sido un milagro lograrlo en tan poco tiempo y estoy muy orgulloso de la actuación tanto de la Administración local como la regional. En seis meses se compró el terreno y se logaron todos los permisos", precisa el alcalde.

10.000 metros cuadrados

El primer edil somedano señala que este aparcamiento junto al recinto ferial es un proyecto "muy necesario que demandábamos desde hace tiempo". No en vano, todas las actividades del recinto colapsaban Pola. Por esa razón se compraron tres fincas de 10.000 metros cuadrados en el entorno de esta instalación.

Noticias relacionadas

"No solo es un aparcamiento, por cierto muy demandado, para vehículos y autobuses, sino que también lo pueden utilizar los helicópteros de protección civil y transporte sanitario. Además, el espacio ha quedado estéticamente guapo", subraya el alcalde. Indica además, que queda suelo disponible para lograr construir en el futuro un retén de bomberos en el concejo y también desarrollar viviendas públicas, que son "muy necesarias".