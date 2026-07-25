Las Redes II vende a ritmo récord ante la escasez de vivienda y la calidad de la promoción

Fundada en 1981 e integrada en un grupo familiar asturiano, la compañía cuenta con la clasificación máxima —categoría F en todos los grupos de edificación—, un aval de solvencia técnica al alcance de muy pocas constructoras. Su ámbito de actuación, además de Asturias, se extiende a la comunidad autónoma de Aragón.

Con estas credenciales, Geinco vuelve a colocarse a la vanguardia con la construcción del edificio Las Redes II en la capital del concejo de Navia. La primera fase, pionera en el Occidente asturiano en eficiencia energética y una de las primeras promociones de la comarca adaptadas a la normativa de habitabilidad y accesibilidad universal del Principado, se convirtió en la referencia de la obra nueva en la comarca. Esta segunda fase culmina aquel proyecto y confirma la apuesta por la eficiencia en el presente y de cara al futuro.

"Respira su Luz" será de nuevo el eslogan con el que se comercialice esta segunda fase. Hace referencia, precisamente, a la luminosidad de la zona y a la ubicación de la parcela donde se está construyendo, bañada por los rayos del sol tanto por la mañana como por la tarde. Un atractivo muy importante a la hora de apostar por adquirir una vivienda en este lugar.

Máxima calificación energética

Este moderno proyecto es obra de la arquitecta Brezo García Fernández-Jardón, joven profesional con varios proyectos ya realizados en la comarca de Navia. Sus 27 viviendas, todas con plaza de garaje y trastero, han obtenido la máxima calificación energética, la letra A, lo que se traduce en bajo consumo de energía, menor demanda de calefacción y mínimas emisiones de CO₂: una vivienda pensada para las exigencias de hoy.

Buena prueba de ello es el ritmo de ventas, que está superando todas las previsiones. Un comportamiento que sigue la estela del mercado nacional, donde la falta de vivienda disponible está impulsando con fuerza la demanda de obra nueva.

Desde Geinco no solo persiguen adaptarse a las tendencias energéticas del momento, sino que se han adelantado a ellas ajustando el edificio a las normas de habitabilidad del Principado de Asturias, que introducen el concepto de accesibilidad universal: viviendas pensadas para todas las personas y para todas las etapas de la vida. De este modo, las nuevas viviendas de Navia gozarán de una comodidad interior en perfecta armonía con el cuidado y el respeto por el medio ambiente.

Entre sus características destaca la fachada SATE (Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior), diseñada para reducir la demanda energética de la vivienda gracias a la colocación de un aislamiento térmico continuo por el exterior. Este sistema evita la formación de condensaciones superficiales e intersticiales y elimina los puentes térmicos de forjados y pilares, que dan lugar a pérdidas energéticas y a una disminución del confort interior.

Las viviendas contarán también con renovación de aire con recuperación de calor de alto rendimiento, un sistema que extrae el aire viciado, insufla aire nuevo filtrado en salón y dormitorios y aprovecha la energía del aire extraído, mejorando la calidad del aire interior y generando ahorros energéticos adicionales. En esta segunda fase, Geinco ha querido ir más allá, mejorando incluso las calidades de la Fase I. De este modo, incorpora ahora suelo radiante por agua que evitará la presencia de radiadores en las paredes. Las plazas de garaje serán más amplias y se dispondrá de un espacio para bicicletas en el garaje, así como preinstalación para la recarga para vehículos eléctricos.

Materiales de alta calidad

El edificio Las Redes II está pensado con un diseño limpio y unos materiales de alta calidad, y se ubica en la zona de expansión de la villa. Sus obras completarán la manzana central de esta nueva urbanización con la ejecución de este segundo edificio, dando continuidad al conjunto iniciado con la primera fase.

En todo el proceso la promotora se adapta a las últimas tendencias y normativa en construcción y montaje, manteniendo unos elevados niveles de satisfacción, además de perseguir el cumplimiento más exigente de la normativa laboral y de seguridad. Ese mismo nivel de exigencia es requerido a su vez por la constructora a todos sus proveedores.

La comercialización corre a cargo de la Agencia Inmobiliaria Natalia González, firma de referencia en la intermediación inmobiliaria de Navia y su comarca. Con oficina en avenida Regueral, la agencia aporta un profundo conocimiento del mercado local y un modelo de atención personalizada y transparente que sus clientes avalan con algunas de las mejores valoraciones del sector en la zona.

Apuesta por el occidente de Asturias

La decidida apuesta por el occidente de Asturias viene de atrás, pero en estos momentos demuestra la capacidad de la comarca para liderar la transición hacia la economía del futuro. Navia, con más de 8.000 habitantes, concentra algunos de los principales motores industriales del noroccidente asturiano. Las recientes inversiones destinadas a la modernización técnica, la eficiencia energética y la digitalización de estos motores económicos han dado un salto cualitativo al tejido productivo local. Esta evolución hacia perfiles laborales más estables, técnicos y cualificados plantea el reto —y la gran oportunidad— de desarrollar el parque de vivienda de la zona, donde la oferta de obra nueva es muy escasa.

El edificio Las Redes II se está construyendo con un diseño limpio y unos materiales de la más alta calidad. Modernidad y eficiencia, una vez más, de la mano en Navia.