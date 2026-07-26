Aplauso generalizado para el arreglo anunciado del tramo de la Autovía del Cantábrico entre Tapia y Barres: "Bienvenido sea, pero hace falta más"

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible anunció esta semana la licitación de las obras de rehabilitación estructural del firme de la Autovía del Cantábrico en el tramo de Barres (Castropol) a Tapia de Casariego. Se invertirán 4,3 millones en reparar seis kilómetros, una actuación aplaudida en toda la comarca, pero "insuficiente" dado el estado que presenta la vía en el ala oeste de la región, plagada de baches y deformaciones que complican la vida a los muchos conductores que la transitan a diario. Los alcaldes y colectivos consultados coinciden en demandar que la reparación se extienda a muchos más tramos: "Bienvenido sea, pero hace falta más".

El presidente del grupo de contratistas de la patronal de la construcción CAC-Asprocom, el constructor veigueño José Antonio Seijo, defiende la actuación como "necesaria" y valora la inversión anunciada. "La actuación afecta a una vía fundamental para las comunicaciones del Occidente de Asturias y para la conexión con Galicia, utilizada tanto en los desplazamientos cotidianos como en el transporte de personas y mercancías", señala, convencido de que se aumentará la seguridad vial y las condiciones de seguridad.

Operarios de Carreteras trabajando estos días en la Autovía a su paso por el Occidente. / T. Cascudo

Aplaude Seijo una obra que "generará actividad y empleo en el sector de la construcción y tendrá efectos positivos sobre la economía de la zona", si bien pide que "la mejora no se limite a estos seis kilómetros y que se dé continuidad a las inversiones en aquellos tramos de la A-8 que presenten deficiencias, de acuerdo con los correspondientes criterios técnicos". Asimismo, reclama "agilidad en la tramitación, adjudicación y ejecución de las obras para que sus beneficios puedan materializarse cuanto antes".

Por su parte, el empresario al frente de la patronal del Transporte (Asetra), Ovidio de la Roza, señala que "las obras de mantenimiento de las autovías, en Asturias y a nivel nacional, son una necesidad imperios, trabajos absolutamente necesarios". En este sentido, Asetra considera insuficente la asignación presupuestaria para el correcto mantenimiento de las vías.

"Llevamos años de retraso, son obras necesarias porque las vías están muiy deteriodas. Creemos que no solo la partida presupuestaria es escasa, sino que criticamos la falta de planificación", añade.

Castropol pide revisar el puente de los Santos

El alcalde de Castropol, el independiente Francisco Javier Vinjoy, señala que es una buena noticia que arreglen el citado tramo de Barres a Tapia, pero también ve "importante" tener en cuenta el tramo que va desde Barres hasta el puente de los Santos y Ribadeo. "Es un tramo a revisar, tanto en lo que se refiere a asfaltado como a iluminación". Además, añade, "en el puente considero que hay que supervisar las aceras de peatones. Es algo que comentamos con el alcalde de Ribadeo y ambos coincidimos en esta necesidad".

Por su parte, el alcalde de Tapia, el popular Pedro Fernández "Paxico", también aplaude la actuación anunciada, pero reclama la reparación de todos los tramos en mal estado. "Reparación no es cortar cuadradinos y tapar el hueco del bache, es levantar el carril entero y afirmar porque levantarlo y aglomerar por encima supone que el problema se vuelva a repetir. La carretera tiene que tener el firme necesario para poder soportar todo el tráfico. Si la autopista 'Y' aguanta con cincuenta años, la Autovía debería de aguantar más porque tiene menos años".

El alcalde de Valdés, el socialista Óscar Pérez, también ofrece su opinión sobre el estado de la Autovía, dado que en su concejo se encuentran alguno de los trayectos en peor estado. "El tramo entre Cudillero y Navia con Luarca en el centro necesita una intervención. El Ayuntamiento de Valdés ya hizo alguna solicitud en este sentido por la vía ordinaria. Entendemos que en un plazo muy razonable de tiempo debería haber una obra en esta zona porque hablamos de un tramo con ciertos deterioros", reflexiona.

El primer edil valdesano señala que "se han hecho algunas intervenciones, pero es necesario mucho más porque el carril derecho en algunas partes está severamente dañado y entendemos que una vía de tanta importancia necesita una atención", apunta Pérez, que considera "vital" el papel que cumple la Autovía del Cantábrico y reclama una actualización.

"Mala ejecución"

Sobre el asunto de la duración de las vías también se pronuncia el geólogo valdesano Carlos López quien tiene claro que "los baches se producen por una mala ejecución de las capas que están por debajo de la capa de rodadura, del asfalto como decimos popularmente". Señala que las llamadas base y subbase son las que tienen deficiencias, problemas que atribuye a la fase de ejecución, cuando, a su juicio, no hubo un adecuado control de calidad.

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"Lo que se hace ahora es reasfaltar y, como ya ocurrió en otros tramos, el problema reaparece pronto", señala López, convencido de que la Autovía no es una obra tan antigua para presentar las deficiencias actuales. No en vano, el tramo de Barres a Tapia se inauguró en julio de 2008 por lo que está cumpliendo dieciocho años. "Lo que van a hacer ahora es darle una mano de pintura a una casa que se cae", lamenta.