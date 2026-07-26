Pedro Fernández, alcalde de Tapia (PP): "Hemos cambiado la forma de hacer política; estamos cerca de la gente independientemente de su voto"

El hombre que desde niño soñaba con ser alcalde de su pueblo, ocupa desde 2023 la Alcaldía de Tapia de Casariego y hace un balance positivo de sus tres primeros años de mandato. Pedro Fernández (Tapia, 1990), popularmente conocido como "Paxico", gobierna con siete concejales, frente a los cuatro del PSOE. Licenciado en Historia, el primer edil tapiego no se prodiga en redes sociales y huye de cualquier protagonismo, pero tiene la puerta de su despacho abierta de par en par y defiende el talante de su equipo, «accesible a todos los vecinos independientemente de su voto».

¿Merecía la pena el sueño?

Merece la pena si tienes ganas de hacer cosas y creo que se lograron muchas. El problema es que la Administración no funciona al ritmo que queremos y eso frustra.

¿Qué balance hace?

Creo que hemos cambiado la manera de hacer política, totalmente cercana al ciudadano, con atención en cualquier momento y sin cita previa. Además hemos dado estabilidad a Tapia con un gobierno en mayoría que, además, llega a acuerdos con la oposición. Por otra parte, sin recortes en ninguna partida, se ha conseguido incrementar la inversión en las infraestructuras locales. Llegamos a un Ayuntamiento que tenía cierta parálisis, con los presupuestos prorrogados, un montón de licencias y permisos sin despachar. A finales de 2023 aprobamos el presupuesto y cerramos 2024 y 2025 con superávit. Este año superamos por primera vez en la historia el millón de euros de remanente.

En Tapia la deuda llegó a superar los 5 millones ¿Cómo está ahora?

Está liquidada. Hay que decir que ya estaba prácticamente a cero cuando llegamos, pero quedaba por liquidar un crédito que se pidiera para comprar un camión de basura que no existía. Se compró el camión y se liquidó la deuda.

¿Cómo es la gestión?

En el programa electoral de 2023 ya decíamos que no se prometían grandes inversiones, sino básicamente mejorar los servicios e infraestructuras existentes. Y cuando haga falta una inversión importante, pues tiene que comprometerse otra administración superior. Eso está pasando en el caso del centro de salud o de la escuela de bebés, que para mi es uno de los grandes logros. Cuando llegamos había un proyecto de 800.000 euros que suponía una inversión municipal de 285.000 euros. Negociamos con la entonces consejera Lidia Espina que nos dijo que si renunciábamos a la subvención regional, Tapia entraba en la fase 1 de la red de escuelinas. Fue un compromiso verbal, confiamos a ciegas y salió bien.

Su partido ha denunciado el sectarismo del Principado. ¿Coincide?

No en todas las Consejerías porque, por ejemplo, el centro de salud ha tenido avances, pero de la Consejería de Alejandro Calvo sí lo percibo. No sabemos nada de la obra del puerto, ni nos recibe para una reunión. Acabarán desapareciendo los diques históricos si no se actúa, hace falta un abrigo exterior para el puerto. Otro proyecto por el que llevamos años esperando es por la depuración de la rasa costera, que depende del Ministerio. .

¿Qué obras locales destaca?

Se ha hecho una planificación seria, valorando todas las carreteras y actuando en las más urgentes, que ha permitido reparar más de 20 kilómetros de vías. Además, tenemos un plan de caminos rurales que nos permitió reparar veinte kilómetros de pistas en 2025 y que este año actuará en otros diez. Creo que a este ritmo no se había actuado nunca en la red viaria. También se han hecho mejoras en los pueblos, con señalización, alumbrado y reparación de centros sociales. En la villa estamos actuando en la reordenación viaria, la accesibilidad y la reparación de calles en mal estado como la Fernando Villamil. Se actualizaron muchas ordenanzas, se puso en marcha el taxi rural financiado con fondos municipales y que funciona los lunes y hemos establecido subvenciones nominativas para la Fundación Edes, la asociación Fraternidad y la sociedad de festejos Sofitapia.

¿Cómo está ahora el aparcamiento en la villa?

Logramos habilitar más de quinientas plazas de aparcamiento durante los meses estivales. Son aparcamientos disuasorios logrados gracias a cesiones gratuitas de parcelas. Además, remodelamos el área de autocaravanas, que ahora funciona con una barrera y pago automático. Gracias a esto tenemos un control de los vehículos y se logró incrementar la recaudación de los 15.000 hasta los 30.000 euros. Pasan por Tapia 9.500 autocaravanas y confiamos en llegar a los 50.000 euros de recaudación.

El plan de sostenibilidad turística ha permitido mejoras importantes.

Era un plan diseñado por el anterior gobierno socialista en el que hicimos muchas modificaciones. Había un edificio previsto para la playa que era inviable y el paseo de La Guardia, que mejora la fachada marítima de la villa, tenía un presupuesto insuficiente. Sacamos el albergue del plan y logramos una subvención regional para él y pudimos optimizar mejor los recursos. Las obras en La Guardia, el paseo marítimo de la playa y el albergue suponen una mejora sustancial.

El proyecto para abrir una mina de oro sigue sobre la mesa.

El Pleno denegó la modificación puntual del planeamiento como solicitaba la empresa y la Justicia nos dio la razón. La sentencia dice que no estamos obligados a modificar el plan y los informes emitidos por el Ayuntamiento no son ni arbitrarios, ni contrarios a los intereses públicos. El proyecto no tiene encaje legal y hemos hecho las cosas conforme a la legalidad vigente.

¿Repetirá como candidato del PP?

No hay ninguna decisión tomada, es algo que debo meditar con mi equipo. De momento, estoy centrado en acabar los proyectos. Lo que sí tengo claro es que para repetir necesito que me acompañe el equipo que tengo porque, a la vista está, que es bueno.

¿Cómo ve la política regional?

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La veo con la necesidad de un cambio después de tantos años. El Principado debe gestionarse como hacemos nosotros en Tapia, priorizando las infraestructuras sin recortar en los servicios esenciales. Hay que hacer una mejor gestión de los recursos.