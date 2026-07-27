La depuradora de la ría del Eo se ampliará con una nueva unidad de decantación: “Permitirá mejorar la calidad del agua tratada”

Las obras para ampliar la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de la ría del Eo han comenzado. La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias destina a esta actuación una inversión de 239.459 euros, que permitirán que la planta actual, que entró en funcionamiento en 2017, cuente con una segunda unidad de decantación.

Un añadido que servirá para “mejorar la calidad del agua tratada y optimizar el mantenimiento de las instalaciones de depuración municipales”, destacan fuentes de consejería.

Además, se habilitará una zona para la recogida de fangos procedentes de fosas sépticas municipales y particulares, que posibilitará a “las cubas verter los residuos directamente en la entrada de la planta para su tratamiento controlado, de forma que no será necesario enviarlos a las instalaciones centrales de Cogersa”.

La ampliación del equipamiento beneficiará a 9.000 habitantes de Castropol y Vegadeo, concejos a los que da servicio.

Noticias relacionadas

Asimismo, desde consejería hacen hincapié en que la actuación se enmarca en el plan de inversiones del Gobierno de Asturias para “modernizar las infraestructuras hidráulicas, que garantiza el acceso a servicios básicos en todo el territorio, mejora la eficiencia del ciclo del agua y contribuye a la protección del entorno natural”.