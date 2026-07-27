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Los estudiantes universitarios de Tineo ya pueden solicitar la beca de la Fundación Automáticos Tineo

La ayuda consiste en costear el importe de la matrícula de un curso y las solicitudes pueden presentarse hasta el 15 de septiembre

Estudiantes beneficiarios de la beca de la Fundación Automáticos Tineo con las autoridades, en la entrega de la última edición en Navelgas.

Estudiantes beneficiarios de la beca de la Fundación Automáticos Tineo con las autoridades, en la entrega de la última edición en Navelgas.

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Demelsa Álvarez

Tineo

La Fundación Cultural Automáticos Tineo ha convocado la octava edición de sus becas dirigidas a universitarios del concejo de Tineo. Las ayudas consisten en asumir el importe de la matrícula de un curso universitario de estudiantes que destaquen por su expediente académico y que puedan tener dificultades económicas.

“El objetivo de la iniciativa es reconocer el esfuerzo académico y contribuir a igualar oportunidades entre estudiantes con distinto nivel de recursos económicos”, detallan desde la fundación.

Las personas interesadas pueden presentar su solicitud hasta el 15 de septiembre. La valoración de las solicitudes se realizará por una comisión designada por la Fundación Cultural Automáticos Tineo.

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Tras el proceso de evaluación, la fundación hará pública la relación de beneficiarios de la VIII edición de las becas, así como los importes concedidos, a través de su página web.

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