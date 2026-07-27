Fontalba, en Tineo, vivió una auténtica pesadilla en forma de tormenta: "Nunca vimos algo así; los destrozos son inmensos"

La tormenta duró apenas media hora, pero se hizo eterna en la localidad tinetense de Fontalba, que trata de recuperarse tras la pesadilla vivida al anochecer del viernes, 24 de julio. Una tromba de agua colapsó el pueblo y provocó "destrozos inmensos": derrumbó un pajar, el muro de una ganadería, inundó naves y levantó caminos, llenándolos de piedras, maleza y materiales arrastrados y dejándolos casi impracticables.

Así narran los vecinos el episodio vivido hace tres días y del que se están recuperando gracias al apoyo del Ayuntamiento de Tineo, al que agradecen la rápida respuesta, enviando maquinaria al pueblo para ayudar a la reconstrucción. Sin embargo, a través de la asociación Santo Tomás de Fontalba, los vecinos de este pueblo en la frontera con Allande piden ayuda regional o estatal para volver a la normalidad.

"Estamos muy agradecidos al Ayuntamiento de Tineo, pero queremos que esto se sepa que no cargue el Ayuntamiento con la ayuda, que se movilicen fondos de donde sea para ayudarnos a recuperar los daños", añaden.

Bolsa de agua

Los más mayores del pueblo señalan que nunca habían vivido nada parecido "ni por los destrozos, ni por la manera de llover". Es la razón por la que sospechan de la existencia de alguna de agua en la zona alta del pueblo. "Los mayores dicen que en algún sitio estaba embolsada el agua y que por eso bajó con tanta fuerza y tantos daños, pero no nos explicamos de momento la razón. Por la velocidad y la fuerza nos parece que algo tuvo que romper", señalan, temerosos de que vuelva a ocurrir.

El episodio registrado en Fontalba recuerda lo ocurrido en el pueblo de Llamera, en Cangas del Narcea; sin embargo, allí hay todo apunta a una consecuencia de los incendios del pasado año. En Fontalba no sufrieron incendios, por lo que no encuentran una causa probable. "No sabemos cómo pudo pasar algo semejante", señalan.

El pueblo de Fontalba cuenta con cinco viviendas, si bien resultaron especialmente afectadas tres de ellas. El daño más importante es el derrumbe de un pajar lleno con paja y forrajes. "Por suerte no hubo pérdidas humanas, ni animales", añaden. La casualidad quiso que la mayoría de los vecinos estuviesen en una fiesta en un pueblo vecino, por lo que Fontalba estaba prácticamente vacío en el momento del suceso.

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El Ayuntamiento de Tineo en sus redes sociales señaló que la tormenta del viernes afectó con especial intensidad a Fontalba y también a los pueblos de La Corcolina y Villameana. "Seguimos evaluando los daños y trabajando sin pausa para restablecer la normalidad en todas las zonas afectadas lo antes posible", señala el Consistorio. La tromba de agua también provocó daños en el corredor del Narcea, concretamente en las inmediaciones de Calabazos (Tineo).