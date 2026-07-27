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Navelgas hace historia: el Campeonato Nacional de Bateo de Oro bate récord de participación en su 25.º aniversario

La gijonesa Gema Fernández se proclama la mejor bateadora del certamen que reunió a más de 300 participantes de varios países

Por la izquierda, Pedro Queipo, Sanjay Singh, Marcos Niño, José Ramón Feito, Araceli Herrero, Pedro González y Pedro de Rueda, en un momento de la clausura del campeonato.

Por la izquierda, Pedro Queipo, Sanjay Singh, Marcos Niño, José Ramón Feito, Araceli Herrero, Pedro González y Pedro de Rueda, en un momento de la clausura del campeonato. / Barciaecus

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Demelsa Álvarez

Navelgas (Tineo)

Navelgas ha puesto el broche final a una edición histórica de su Campeonato Nacional de Bateo de Oro en el que finalmente participaron más de 300 bateadores, una cifra récord para celebrar su 25 aniversario. Además, pasaron por el Navelgas Arena centenares de visitantes durante todo el fin de semana.

La gijonesa Gema Fernández Mean, experta bateadora, demostró su habilidad proclamándose la mejor participante del campeonato con un tiempo récord de 4 minutos y 14 segundos para encontrar 11 de las 12 pepitas puestas en juego. Asimismo, se proclamó campeona en la categoría femenina con un tiempo de 1 minuto y 39 segundos.

Entre los hombres fue el bateador local Jesús Ventorro, habitual del equipo que representa a España en los mundiales, quien se hizo con el primer puesto con un tiempo de 1 minuto y 37 segundos. Mientras que entre los veteranos fue José Manuel Rodríguez el ganador.

En la categoría de batea tradicional, el madrileño David Cañizares Quesada, aficionado buscador de oro de los ríos de la zona de Navelgas, logró imponerse.

Público durante la clausura del Campeonato Nacional de Bateo de Oro en Navelgas.

Público durante la clausura del Campeonato Nacional de Bateo de Oro en Navelgas. / Barciaecus

Entre los menores, los ganadores representan el relevo generacional de los bateadores de Navelgas. En la categoría alevín de menos de 7 años se impuso Amelia Van Der Poel, hija de una pareja que se conoció en un campeonato de bateo de oro en Navelgas, siendo uno de los progenitores natural de la localidad tinetense y el otro holandés. En mayores de 7 años fue Lucas Da Rocha Mayo, campeón del mundo el pasado año, quien revalidó su título. Mientras que, en juvenil, el primer puesto fue para Yago Bueno Gómez, también de Navelgas.

Tras tres intensas jornadas de competición, convivencia y actividades para todos los públicos, la Asociación de Bateadores de Oro "Barciaecus" hace un balance positivo de este cuarto de siglo manteniendo la tradición de batear oro. "Lo que hace veinticinco años comenzó como la iniciativa de un pequeño grupo de aficionados para recuperar una técnica ancestral vinculada a los ríos auríferos de Asturias, es hoy un acontecimiento reconocido dentro y fuera de España. La presencia de participantes llegados de diferentes comunidades autónomas y de países como Países Bajos y Polonia vuelve a demostrar el creciente interés que despierta el bateo de oro", destaca César Castaño, presidente del colectivo.

Un participante en la competición nocturna con antorchas.

Un participante en la competición nocturna con antorchas. / Chus Barciaecus

Además de las categorías oficiales y las finales, el campeonato cuenta con un gran atractivo al promover pruebas fuera de competición. Una de las más llamativas es el bateo con antorchas, que se desarrolló la noche del sábado y siempre logra generar mucha expectación en el público. Además, reunieron mucho público el tradicional Trofeo Pinchín y la divertida cita a ciegas.

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La noche del sábado también acogió la celebración del 25 aniversario del campeonato con una cena de gala en la que se dieron cita participantes, voluntarios, colaboradores y vecinos para rendir homenaje a todas las personas que han hecho posible que "un cuarto de siglo después, el Campeonato Nacional siga creciendo sin perder su esencia", destaca la organización, cuyo objetivo es que este campeonato nacional sea equiparable a la celebración de los europeos. De hecho, este año ya han logrado superar la participación de bateadores que se prevé que asistan al Campeonato Europeo que tendrá lugar en una semana en Polonia.

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