El pueblo más bonito de Asturias que luego fue ejemplar

Límites: Al norte, con el mar Cantábrico; al sur, con el concejo de Valdés; al este, con la parroquia de Soto de Luiña y al oeste, con la de Ballota. Habitantes: 271. Pueblos de la parroquia: Castañeras (66 hab.), Novellana (188 hab.) y Resiellas (17 hab.).

Novellana, capital de la parroquia de su mismo nombre, está situado a 120 metros de altitud. El nombre de Novellana ya figura en documentos que datan de la Edad Media. Concretamente, Antonio C. Floriano (Colección diplomática del monasterio de Belmonte) escribe que "la villa de Noveliana fue donada al monasterio en 1158 por privilegio rodado de Fernando II". Y en otro documento, fechado en 1216 con motivo de la división de heredades y criazones acordada entre Alfonso IX y el monasterio de Santa María de Lepedo, se cita, entre otras, la posesión de "Noveliana".

El templo parroquial se construyó sobre la ermita que ya había en aquel lugar y a él se refiere Antonio de Banzes y Valdés ("Noticias históricas del Concejo de Pravia", 1806), diciendo que "tiene retablo mayor bueno y dorado", obra de Gabriel Fernández Tonín. El mismo autor escribe que "se erigió en parroquia en 1791". Por otra parte, Jovellanos se refiere en sus Diarios a las discriminaciones de que fueron objeto los habitantes de la braña vaqueira de Resiellas por el resto de los habitantes de la parroquia, ya que, escribe "no se les quiere dar la Sagrada Comunión sino a la puerta de la iglesia, ni dejar internarse en ella a los divinos oficios". Esta situación, según Aurelio de Llano ("Bellezas de Asturias", 1928), se zanjó un domingo de 1820, cuando los vaqueiros, hartos, esperaron a que nobles y plebeyos saliesen de misa y a la misma puerta de la iglesia arremetieron a palos contra ellos, ocupando a partir de entonces en el templo el sitio que gustasen. No obstante, la cita de Jovellanos fue rebatida por Ángel Ardura Parrondo ("Historia del Valle de Las Luiñas de Cudillero en el Camino de Santiago", 1992): Tras un detallado análisis del texto jovellanista y reconstrucción cronológica del pleito a partir de los documentos parroquiales, llegó a la conclusión de que la procedencia de las informaciones no fuese la correcta o acaso parcial y que la postura de Jovellanos frente a la iglesia "que había sido indirectamente la causante de su disimulado destierro, fuese excesivamente rígida". "Además" -añade- "el mismo día que marcha hacia Artedo, escribe sus impresiones, por lo que no tuvo tiempo de contrastar la información".

Cuenta con una playa, la de Lairín, separada de la cala Saliencia por el islote del Fariñón. Es de cantos y arena, tiene una longitud de 650 metros y acceso peatonal. Novellana obtuvo el título de "Pueblo más bonito de Asturias" en 1962 y, 30 años después, en 1992, recibió, conjuntamente con Soto de Luiña, el Premio "Príncipe de Asturias al Pueblo Ejemplar".

La espectacular playa del Silencio. / Mampiris

Castañeras está situado a 120 metros de altitud y a 16 kilómetros de la capital del concejo. En el orden turístico destaca la playa del Silencio, también conocida como de Gavieiro, al pie de una alta pared rocosa, casi vertical, en un entorno atractivamente salvaje. De ella dice Belén Menéndez Solar ("Guía completa de todas las playas asturianas") que "probablemente sea la concha más bella del occidente asturiano".

La casería de Resiellas está situada a 305 metros de altitud y a 17 kilómetros de Cudillero villa. Se accede desde la iglesia de Novellana, en un itinerario que ofrece excelentes vistas panorámicas.

De Novellana es natural Guillermo López Hipkiss (1902-1957), traductor, escritor y actor de doblaje, considerado como una de los grandes de la novela popular española de los años cuarenta del pasado siglo. Destacó también como traductor de obras escritas por Richmal Crompton en la que es protagonista Guillermo.

Antonio Albuerne Gómez. / Mampiris

Antonio Albuerne Gómez, presidente de la Asociación de Vecinos de Novellana: "El grupo de teatro es nuestro orgullo"

¿Cuáles son, a su entender, los principales problemas planteados en esta parroquia?

El principal, como el de casi todos los pueblos del concejo, es el de descenso de población, lo que sin duda afecta mucho a la hora de mantener "viva" la parroquia, tal y como la conocíamos. Quienes tienen aquí una segunda vivienda, suelen tardar en adaptarse a la vida real del pueblo.

¿Hay alguno en perspectiva de inmediata solución?

Soluciones rápidas son difíciles, pero sí vemos voluntad. Cuando se necesitan ejecutar obras o arreglos, los vecinos siempre acuden a colaborar, aunque está claro que la falta de población joven nos impide la continuidad y ello lo hace más complicado. Todo no sale adelante de un día para otro, pero vamos avanzando.

En los últimos años, ¿qué mejoras o adelantos se han observado?

Con dificultades, hemos conseguido avances que merecen ser reconocidos, tales como la construcción de un nuevo depósito de agua, en un terreno adquirido por la Asociación, solucionando de esta forma un serio problema. Estamos a la espera de que por el ayuntamiento se proceda al asfaltado de un camino vecinal de 1 km. Los vecinos y sus sextaferias se preocupan de la conservación y mantenimiento de parques y jardines, siempre con la colaboración del Ayuntamiento. Disponemos de dos locales en perfecto estado gracias a la colaboración con el plan Leader "Valle del Ese-Entrecabos". Y se mejoró, con la colaboración del Ayuntamiento, el parque infantil

¿Qué me dice de las actividades socio-culturales?

Recientemente se creó el grupo "Novellana viva", que se encarga de las actividades culturales, organizando diversos actos, tales como conferencias, cursillos para personas mayores y la preparación de dos comidas anuales en la calle y festivales como el de "La enfilada". Pero su mayor logro y orgullo del pueblo, creo que fue la creación del grupo de teatro "La Escuela" que, dirigido por Berta Pérez, está teniendo un gran éxito, con actuaciones en Navia, Salas, Pravia, Cudillero… Son la "guinda" para que Novellana continúe "al pie del cañón".