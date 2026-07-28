Esta es el especial y entrañable motivo que lleva cada verano a Tapia al periodista ovetense Carlos Franganillo

El periodista asturiano Carlos Franganillo, presentador del informativo nocturno de Telecinco, acaba de iniciar sus vacaciones y, como ya es tradición, ha hecho una parada en Tapia de Casariego. La razón es su amistad con el también periodista, además de director emérito de la Fundación Princesa de Asturias, Graciano García.

La comida tuvo lugar en un conocido restaurante del concejo y Franganillo aprovechó para reivindicar su amistad con Graciano García, recientemente nombrado como hijo adoptivo de Tapia, la villa donde veranea desde hace décadas. "Parar en Tapia de camino a Galicia o a la inversa es ya una cita anual muy emotiva porque es la ocasión de encontrarme con Graciano, al que tengo un aprecio personal y profesional muy profundo desde los tiempos de la Fundación Princesa de Asturias, que es uno de los sitios donde me crie profesionalmente", explica Franganillo, que viajaba con su mujer, Ana Ortega, y sus cuatro hijos en dirección a Galicia.

Balbino Ron, Germán Muiña, Emilio Reiriz junto a Josina Villanueva, Ana Ortega, Franganillo y Graciano García. / R. T. C.

"Verle cada año es un estímulo, un momento muy emotivo en el año. Graciano es una de las grandes figuras de la historia de Asturias y tenerlo como amigo y compartir un momento cada verano es especial", señala Franganillo para LA NUEVA ESPAÑA. La amistad con García también le ha permitido al ovetense conocer Tapia y también a los "Amigos de la poesía", el equipo local que colabora con Graciano para que Tapia tenga un papel activo dentro del proyecto "Asturias, capital mundial de la poesía".

"Joya en el Cantábrico"

"Mi amistad con Graciano me ha llevado a conocer nuevos amigos aquí en Tapia y a conocer Tapia con algo más de profundidad", relata el experimentado comunicador. "Es un pueblo de los más bonitos de Asturias, pero cada vez que paramos aquí descubrimos algún rincón nuevo. Es una auténtica joya en el Cantábrico y esto es una cita anual que esperamos preservar por mucho tiempo y seguir disfrutando de la buena amistad y de la figura de Graciano y de todo lo que le rodea", concluyó Franganillo.

En la comida estuvieron presentes Balbino Ron, Germán Muiña y Emilio Reiriz, los tres integrantes del equipo local de "Asturias, capital mundial de la poesía". Al encuentro también asistió la especialista en cuidados paliativos, ex directora del HUCA, Josina Villanueva, también muy vinculada a Tapia.

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Franganillo, que desde 2023 está en Mediaset, está casado con la gallega Ana Ortega, directiva del Grupo Once. Es la razón por la que las vacaciones del matrimonio discurren entre Asturias y Galicia y Tapia se ha convertido en un punto clave y parada obligada cada verano.