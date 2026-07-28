Tineo se vuelca con la reconstrucción de Fontalba tras la riada del viernes: "Pueden contar con el Ayuntamiento para todo lo que necesiten"
"Hay más de diez kilómetros de pistas de concentración estropeadas, además de los daños en el centro del pueblo", señala la alcaldesa
El alcaldesa de Tineo, Montse Fernández, visitó este martes el pueblo de Fontalba que el pasado viernes resultó gravemente dañado a consecuencia de una tromba de agua que recorrió el centro de este núcleo arrastrando todo lo que encontró a su paso. El Ayuntamiento trabaja desde el sábado en la reconstrucción de la localidad y la primera edil quiso acompañar y dar apoyo a los vecinos: "Quiero que estén tranquilos y trasladarles que pueden contar con el Ayuntamiento de Tineo para lo que necesiten".
La alcaldesa de Tineo estuvo acompañado de los ediles de su Gobierno y de la diputada del Occidente Salomé Sánchez. Explicó que el mismo viernes, después de los daños, dos concejales se trasladaron al pueblo y que desde el sábado se está trabajando sin descanso. La primera edil señaló que todos los recursos del consistorio están a disposición de esta localidad, con el objetivo de que pueda "recuperar la normalidad a la mayor brevedad".
Del mismo modo, Tineo está en "contacto directo" con la Consejería de Movilidad para que esta valore "de qué manera puede ayudar a los vecinos". La tromba de agua registrada al anochecer del viernes provocó "destrozos inmensos": derrumbó un pajar, el muro de una ganadería, inundó naves y levantó caminos, llenándolos de piedras, maleza y materiales arrastrados y dejándolos casi impracticables. "Hay más de diez kilómetros de pistas de concentración estropeadas, aparte de los numerosos daños en las fincas en el medio del pueblo y en los accesos a las viviendas, incluso zonas de dentro de garajes y viviendas e incluso un pajar que ha llevado el agua…", señala la alcaldesa.
Los trabajos comenzaron por despejar el acceso al pueblo y ahora se están limpiando los accesos municipales a fincas. Explica que la idea es priorizar las actuaciones en consenso con los vecinos, aunque ve urgente que todas las fincas con ganado tengan el acceso despejado. "Tineo es un concejo ganadero y aquí la gente vive del campo y cuando a uno le cortan el acceso a su finca supone un peligro para los animales y un gasto económico porque a ver cómo pasas la comida", apunta.
Por su parte, los vecinos agradecen la implicación del Ayuntamiento pero piden ayuda regional o estatal para recomponerse y, sobre todo, una explicación de lo que ocurrió para evitar que se repita. Los más mayores del pueblo señalan que nunca habían vivido nada parecido "ni por los destrozos, ni por la manera de llover". Es la razón por la que sospechan de la existencia de alguna de agua en la zona alta del pueblo. "Los mayores dicen que en algún sitio estaba embolsada el agua y que por eso bajó con tanta fuerza y tantos daños, pero no nos explicamos de momento la razón. Por la velocidad y la fuerza nos parece que algo tuvo que romper", señalan, temerosos de que vuelva a ocurrir.
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