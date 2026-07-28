Villanueva de Oscos musealiza el monasterio de Santa María con paneles, audioguías, vídeos y realidad virtual: "Es un paso fundamental"

El Ayuntamiento de Villanueva de Oscos acaba de estrenar el proyecto de musealización del monasterio de Santa María, un paso "fundamental" para ofrecer información en cualquier hora del día a los muchos visitantes de este cenobio fundado en el siglo XII. "Además del avance estético, ahora disponemos de un itinerario señalizado para recorrer el edificio que permite que el visitante pueda conocer la historia sin depender tanto de un guía. Es un paso fundamental", señala el alcalde de Villanueva, Abel Lastra.

Los proyectos de musealización y señalización turística inteligente han supuesto un desembolso de alrededor de 200.000 euros que se cargan al Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) de la comarca Oscos-Eo. "Estamos contentos y las primeras impresiones de vecinos y visitantes son buenas. Nos dicen que está chulo e interesante. Es una actuación sencilla, pero que quedó muy bien a nivel estético", añade el primer edil de esta actuación lista, a falta de los últimos retoques, desde principios de mes.

Cuarenta y cinco minutos

El Ayuntamiento seguirá ofertando visitas guiadas al inmueble previa reserva, sin embargo, con este itinerario, el turista puede hacer un recorrido sin necesidad de apoyo. El punto de inicio está en la entrada ubicada junto a la iglesia, ahí está el panel de presentación que da pie a realizar un recorrido de alrededor de cuarenta y cinco minutos. Todo el trayecto está acompañado de paneles y también de audioguías (en español e inglés) que se pueden descargar a través de un código QR.

Además de la descarga de las audioguías, hay dos códigos que permiten al visitante imaginar, gracias a la realidad virtual, cómo era el monasterio en su época de esplendor. Uno de los códigos muestra a los monjes comiendo en el comedor y, el otro, los enseña estudiando en la sala capitular. Casi al finalizar, en la bodega, se ha creado un espacio especial en el que se proyecta un audiovisual.

También hay paneles en la zona exterior del monasterio y se han colocado biombos especiales para tapar las zonas peor acondicionadas del cenobio. Por último, el proyecto incluyó dotar al monasterio de instalación eléctrica, algo clave no solo para el desarrollo de eventos, sino para disponer de luz artificial para visitar el espacio al anochecer o durante las horas de menos luz.

Sala polivalente

Tras la renovación de la cubierta del cenobio en el año 2024, con un presupuesto de 1,2 millones de euros, ahora el Ayuntamiento negocia con el Principado para lograr crear una sala polivalente en la sala capitular del inmueble. El objetivo es disponer de un espacio cubierto y amplio para realizar actividades culturales, desde actuaciones a exposiciones. Cuenta Lastra que la disposición de Cultura es buena y que se han comprometido a realizar el proyecto.

Noticias relacionadas

"En Villanueva carecemos de un espacio acondicionado y cubierto para actividades culturales. Se usa la iglesia, pero nos gustaría contar con esta sala porque nos daría mucho juego en invierto. Presentamos a Patrimonio unos planos esbozando nuestra idea y esperamos que ellos puedan desarrollar el proyecto. Al lado de la inversión que supuso la cubierta, es un proyecto mucho más asumible", señala Lastra.