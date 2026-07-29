Gabi y Tomás, de 25 años, se alejan de sus trabajos en la otra punta de España para comprar y restaurar una casa de "más de 40 años abandonada" en el entorno rural asturiano: "Nos morimos de ganas de descubrir zonas"

"Somos Gabi y Tomás y hemos comprado una casa en ruinas que llevaba más de 40 años abandonada. Para muchos era una idea demasiado loca… para nosotros, la oportunidad de cumplir un sueño. Queremos devolverle la vida con nuestras propias manos y que vosotros seáis parte de este viaje. Vamos a ir subiendo la reforma y todos los problemas que vayan surgiendo por el camino. Acompáñanos en esta aventura de transformar una ruina en un hogar!".

Así era el primer post en Instagram de esta pareja de jóvenes que decidía iniciar una aventura única, compartirla con sus seguidores y apostar por transformar, a través de su esfuerzo, la casa de sus sueños. La vivienda en cuestión se encuentra en Doiras, junto a un espectacular embalse, en el concejo de Boal, y, según cuentan sus compradores, llevaba 40 años abandonada. Ventanas rotas, paredes caídas, vigas podridas... Y hasta murciélagos y ratas en su interior. Sin tener mucha experiencia en bricolaje y obras y "aún menos presupuesto", Gabi y Tomás iniciaron hace unas semanas la reforma, o como ellos mismos lo llaman, "el mayor reto" de sus vidas.

Pero reformar la parte solo es parte de su día a día, no es algo a lo que se dediquen a tiempo completo. Este reto, piensan los jóvenes, también es una oportunidad para contar al mundo su aventura. Por eso, han creado una cuenta en Instagram (@manostotheobra) en la que relatan vídeo a vídeo los pasos que van dando en la reforma. "Es un proyecto de largo plazo que compaginamos con nuestros trabajos, viajando desde la otra punta del país y sacando tiempo de donde no lo hay. Lo hacemos con ilusión, ganas de mejorar y mucho esfuerzo. Porque que sabemos que cada sacrificio valdrá la pena", relatan.

Hasta la fecha, su cuenta de Instagram ya ha alcanzado los 275.000 seguidores. "Quién nos iba a decir que dos meses de reforma podían cambiar tanto las cosas. Hoy solo queríamos parar un segundo y contaros lo que estamos sintiendo. Ya somos más de 200.000 personas aquí, algo que todavía nos cuesta asimilar".

En su página de Instagram la pareja no solo muestra la evolución de la casa, sino que dan consejos a futuros compradores de viviendas abandonadas. y piden consejos cuando se encuentran obstáculos. Ya hemos terminado el saneamiento de la antigua cuadra y el siguiente paso es dejar el suelo listo para poder seguir avanzando con la reforma. Nuestra idea es nivelar todo el terreno, poner aislamiento y después hormigonar, pero aquí seguro que hay gente con mucha más experiencia que nosotros. Cómo lo haríais vosotros? Pondríais grava antes o un forjado? Qué aislamiento recomendaríais? ¿Cuánto grosor le daríais a la solera? Os leemos en comentarios porque cualquier consejo nos viene muyyy bien!!".

También quieren aprovechar para conocer la zona e ir descubriendo el lugar que en un futuro será un hogar. "Este veranito tenemos unos cuantos días día vacaciones en el trabajo por lo que seremos albañiles a tiempo completo :)) Además, con este buen tiempo, aprovecharemos a hacer algún plan por Asturias que nos morimos de ganas de descubrir zonas, disfrutar de nuestro pueblito y conocer a su gente".