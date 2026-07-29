Navia homenajeará este viernes, como antesala del Descenso a nado, al impulsor de la prueba, Juan Ignacio Martínez "Moreno"
La reciente concesión del título de hijo predilecto del concejo a título póstumo se plasmará en un hito conmemorativo en el puerto
Navia aprobó el pasado abril la concesión del título de hijo predilecto a título póstumo para Juan Ignacio Martínez, más conocido como Moreno y por ser durante años el alma del Descenso a Nado de la Ría de Navia. Ahora, aprovechando la celebración del evento, el consistorio ha decidido hacerle un reconocimiento descubriendo un hito conmemorativo en su memoria en la Dársena de la villa, recientemente remodelada. El acto será a las 18.30 horas.
El consistorio explica que este reconocimiento pretende inmortalizar "su entrega durante más de seis décadas al desarrollo y proyección internacional del Descenso a Nado" y animan a vecinos y visitantes a sumarse a este aplauso colectivo para "una figura insustituible para Navia y para el deporte asturiano". El mismo acto servirá para descubrir en la barandilla del puerto la placa colocada en honor a los ganadores absolutos (masculino y femenino) de la LXVII edición del Descenso a Nado, celebrada en 2025, un detalle convertido ya en tradición en Navia.
La alcaldesa de Navia, Ana Isabel Fernández, destaca la importancia del homenaje pues "Moreno fue el verdadero alma mater del Descenso". Destaca la primera edil que "su compromiso, su visión y su trabajo incansable dejaron una huella imborrable en nuestro concejo" y confía en que con el hito que se va a instalar se garantiza "que las futuras generaciones recuerden a quien tanto luchó por llevar el nombre de Navia por todo el mundo".
Moreno falleció en octubre de 2023, a los 76 años. Alcanzó la presidencia de "Amigos de la Ría de Navia" en abril de 2022, sin embargo, estuvo ligado a la organización desde 1964 y todo el mundo en Navia le considera uno de los artífices de que el Descenso se convirtiera en una prueba de prestigio internacional.
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