La playa asturiana de "Juego de tronos": virgen, 200 escalones de bajada y un paisaje jurásico
Situada en el turístico concejo de Cudillero, se trata de un arenal de película, de cantos rodados, a la que se llega después de caminar varios minutos por un sendero
Es salvaje, virgen y parece uno de los escenarios de "Juego de tronos". La playa de Gueirúa, situada en el occidente de Asturias, en el turístico concejo de Cudillero, es de película. Se trata de una pequeña cala de cantos rodados a la que solo se puede acceder a través de una escalera de nada menos que 200 peldaños. Lo que se encuentra uno al descender es un paisaje jurásico o, como poco, de otra época.
Una de las imágenes más icónicas de Gueirúa es su hilera de islotes de piedra afilada que salen del mar Cantábrico. Son los restos de una antigua punta fracturada de cuarzo y pizarra. Esta zona es llamada La Forcada, y divide la Gueirúa de la playa vecina, la del Calabón.
Desde el pueblo de Santa Marina
Se trata de un territorio virgen, con escasa afluencia de público y sin servicios. Hasta ella se llega de un sendero que parte del pueblo de Santa Marina, que culmina con las escaleras. La recomendación para los visitantes es que lleven calzado cómodo para caminar sobre sus cantos rodados y que extremen la precaución durante el año.
La revista National Geographic, especialista en viajes, la ha calificado como la playa más bonita de España. Dicen de ella que es "ancestral y sobrecogedora".
La playa del Silencio o Gueirúa es también la favorita de ChatGPT. La elige como la mejor de Asturias y asegura que es "una de las más singulares que puedes visitar". A sus formaciones rocosas, se suma otro atractivo: el agua cristalina. Es una mezcla de tonos esmeralda con azul turquesa. La IA asegura que es perfecta para "el snorkel o simplemente para admirar".
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