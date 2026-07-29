Tapia de Casariego se llena este domingo de literatura, música y gastronomía en la segunda edición 'Faraguyas: Letras y outras cousas'

Tapia de Casariego se convertirá este domingo, 2 de agosto, en el epicentro de la cultura, la literatura y el bienestar local con la celebración de la segunda edición de "Faraguyas: Letras y outras cousas". La iniciativa, organizada por Tapia Emocional, ofrecerá un programa ininterrumpido de actividades dirigidas a todos los públicos entre las 10.00 y las 22.00 horas.

El máximo responsable de Tapia Emocional, el psicólogo Fernando López-Cancio, explica que en esta segunda edición el objetivo es consolidar la cita. "Empezamos el año pasado y este año hemos crecido en la agenda, en la duración, tenemos más presentaciones, actuaciones y una mayor colaboración con las entidades locales. Así que el objetivo principal es asentar la feria para que cada año sea un espacio cultural más fuerte", resume.

Señala que otro de sus compromisos es "fomentar la lectura y las actividades de bienestar que se viven en las bibliotecas". En este sentido, este año el premio de Faraguyas irá para la biblioteca de Busto, en Valdés. "Lo que buscamos es dar importancia a ese tipo de iniciativas que hacen que las bibliotecas sean espacios vivos. Queremos que la gente no solo lea, sino que también utilice las bibliotecas como lugares de encuentro y de crecimiento comunitario", añade López-Cancio.

Apertura a las 10.00 horas

La cita se celebrará en el parque de Tapia y la jornada matutina arrancará a las 10.00 horas con la apertura de los stands de artesanía, puestos de libros y el servicio de bar, acompañado de un desayuno de bienvenida a cargo de Tapia Emocional. Tras la inauguración oficial a las 10.45 horas por parte de la concejala de Cultura, Carolina Álvarez, dará comienzo la agenda literaria con el encuentro "Cuentos, tradiciones y solidaridad", en el que participarán los escritores Gonzalo Moure y Martín de Villar junto a la maestra María Elena Fernández-Campoamor.

A continuación, el espacio "He venido a hablar de mí" dará voz en intervenciones ágiles de 15 minutos a proyectos de la comarca como "El filo que nun se coséu" a cargo de Carmen Siñeriz Rico, el cómic "El Repunante Paisanon" de Héctor Fernández y las aventuras infantiles de Los Zarapayeiros, presentadas por Fernando López-Cancio Martínez y Daniel García Peláez.

El bloque de la mañana continuará a las 12.30 horas con la presentación de la novela Las Fronteras de Carolina Sarmiento. Como cierre del primer tramo del día, entre las 13.15 y las 15.00 horas, se celebrará un vermú literario amenizado con la música de la violinista Carmen Tomé, que combinará recitales poéticos y una degustación de tapas antes del descanso previsto a la mitad de la jornada.

Sesión de tarde

La actividad se reanudará a las 17.00 horas, con la reapertura de la feria, los stand y el servicio de bar, que gestionará Sofitapia.A las 17.30 horas tendrá lugar la muestra "Instrumentos y Música del Mundo" impartida por Pablo Canalís. A las 18.00 horas se ha organizada una degustación de fereixolos a cargo de la cocinera Carmen Carbajales, de la Posada de San Blas y miembro del Club de las Guisanderas. La compra de tickets para la degustación permitirá además participar en sorteos de establecimientos colaboradores.

En el apartado de presentaciones literarias, la tarde acogerá charlas con Pilar Gutiérrez sobre sus obras "Cuaderno de Oviedo y "Cuaderno de Asturias", así como con Pilar Sánchez Vicente, quien presentará su novela La Asturianita y la reedición en lectura fácil de "La banda del bótox". El broche final de la feria tendrá lugar a las 20.30 horas con la entrega del Premio de la II Edición de Faraguyas, seguido de la mesa redonda "Bibliotecas que abren mundos" con la participación de autoras y bibliotecarias de la zona. El cierre musical correrá a cargo del grupo juvenil Los Goonies del Metal, ligado al festival Unirock de Puerto de Vega.

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A lo largo de todo el día, los asistentes podrán disfrutar de exposiciones y juegos del Taller de Empleo de Tapia, una experiencia de visita virtual sobre las rutas de Los Zarapayeiros. El evento está abierto a todos los públicos.