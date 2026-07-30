La excavación en el Chao Samartín saca a la luz un edificio romano

Las excavaciones que el profesor de Historia Antigua de la Universidad de Oviedo Diego Piay Augusto y el arqueólogo Juan Ramón Muñiz dirigen este verano en el Chao Samartín, en Grandas de Salime, han dado un fruto inesperado, con el hallazgo de una construcción de planta elíptica y acceso enlosado, de época romana y de la que aún no se ha determinado su uso original. Se levantaba junto a la domus –la casa señorial– y queda el rastro de un pasillo que comunicaba ambas edificaciones, según indicó Juan Ramón Muñiz.

Trabajos en la sepultura infantil localizada en el castro. / .

Tras el abandono y el colapso de la estructura, se colocó en medio de su derrumbe una sepultura de lajas de pizarra. En su interior, explicó, se ha localizado un único enterramiento, con orientación este-oeste, perteneciente a un niño y de época altomedieval. La sepultura está emplazada en el centro de la nueva estructura excavada, lo que indica, según Muñiz, que en el momento en el que se realizó, los muros de la edificación se mantenían en pie. Con el paso del tiempo se vinieron abajo, por eso no se percibía su presencia a ras de suelo y solo se pudo documentar tras retirar el derrumbe ordenadamente. El enterramiento infantil hallado ahora se suma a otro medio centenar documentados en el mismo sector del castro y exhumados en campañas anteriores.

La excavación de la nueva estructura localizada continuará aún durante unos días, a fin de recabar datos que permitan establecer su relación con la domus y su funcionalidad. Posteriormente, se procederá a la reintegración de los restos arqueológicos y el saneamiento del terreno. Los restos recuperados a lo largo de estos días se someterán a un análisis antropológico y se estudiarán las piezas singulares encontradas. Los responsables de la campaña arqueológica confían en haber completado todos los trabajos hacia el 12 de agosto.

La sepultura se consolidará –el esqueleto del niño enterrado en ella ha sido extraído ya– y la nueva estructura, ahora a la vista, se incorporará al recorrido visitable del Chao, para facilitar la interpretación del conjunto.

El director general de Patrimonio Cultural del Principado, Pablo León, visitó este miércoles el Chao, donde los arqueólogos y el resto del equipo llevan trabajando desde la semana pasada.

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La intervención está financiada por la Consejería de Cultura del Principado, que, en colaboración con el Ayuntamiento de Grandas de Salime, ha destinado 17.744 euros a la campaña arqueológica de 2026 en el castro de Grandas de Salime, y se enmarca en el Plan de la Cultura Castreña del Principado, en el que el Gobierno asturiano ha invertido alrededor de 1,6 millones de euros en el último lustro.