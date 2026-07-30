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Figueras celebra la quinta edición de la Feria Artesanal Pixota con un variado programa cultural y gastronómico

El muelle de la localidad acogerá durante dos jornadas talleres, música en directo, artesanía tradicional y espectáculos para todos los públicos

Ambiente en una pasada edición de la cita.

Ambiente en una pasada edición de la cita. / As Figueiras

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T. Cascudo

Figueras (Castropol)

El muelle de Figueras se convertirá durante el fin de semana del 1 y 2 de agosto en el epicentro festivo del concejo de Castropol con la celebración de la V Feria Artesanal Pixota. La cita reunirá demostraciones de oficios tradicionales, talleres infantiles y para adultos, propuestas teatrales, música en directo y una variada oferta gastronómica de productos locales y regionales.

La actividad comenzará el sábado 1 de agosto a las 11.00 horas con la apertura oficial del recinto ferial, cuya inauguración oficial será a las 12.45 horas. En este acto se hará entrega del reconocimiento "Pescantina de Honor" a Amelia Nieves Fernández Villares, conocida como Amelia de Foz.

Durante todo el día habrá talleres, ambientación musical, pintacaras y se cerrará el día con una paellada popular y el concierto de Mina Longo, previsto para las 21.00 horas.

La jornada del domingo 2 de agosto arrancará a las 11.00 horas y se prolongará hasta las 15.00 horas cuando será la clausura. Por la mañana, habrá una visita guiada a la villa de Figueras, un cuentacuento, además de talleres y teatro de calle a cargo de la compañía Ondas Producciones.

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De forma continua durante ambas jornadas, el público visitante podrá disfrutar de servicio de pulpería, puestos de panadería, dulces y embutidos asturianos, un amplio mercado de artesanía, demostraciones de oficios tradicionales y paseos marítimos en lancha a bordo del Albatros V y el Nuevo Agamar

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