Vegadeo apela a la responsabilidad vecinal para preservar las reservas de agua en las zonas rurales

El Ayuntamiento de Vegadeo ha hecho un llamamiento formal a la ciudadanía de sus parroquias rurales para realizar un consumo consciente y moderado del agua potable. Aunque la mayor parte del municipio cuenta con el suministro plenamente garantizado gracias a las infraestructuras conectadas a la red regional de Cadasa, los depósitos locales autónomos atraviesan un momento delicado debido a las altas exigencias del verano.

La combinación de la falta de precipitaciones y el incremento habitual del consumo estival está dificultando la recuperación de los depósitos que surten de forma exclusiva a las parroquias rurales. Desde la Administración local subrayan que esta iniciativa no responde a un estado de alerta inminente, ni implica restricciones de consumo obligatorias por el momento, sino que se trata de una medida preventiva para evitar adoptar acciones más severas en el futuro si las condiciones meteorológicas continúan siendo desfavorables.

El alcalde de Vegadeo, César Álvarez "Mourelle", ha destacado que las inversiones realizadas permiten afirmar que hoy la mayor parte del concejo disfruta de un abastecimiento seguro y de calidad. No obstante, el regidor ha recordado la necesidad de ser responsables con las parroquias que todavía dependen de sistemas más vulnerables

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Por este motivo, el Ayuntamiento solicita un esfuerzo colectivo en estas zonas rurales y pide evitar usos no imprescindibles de agua potable, como el lavado de vehículos, el riego intensivo o cualquier otro gasto elevado. La Administración municipal continuará supervisando de forma permanente la evolución de las reservas e informará puntualmente a los vecinos sobre cualquier novedad en el suministro.