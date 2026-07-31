La lluvia acaba con la plaga de "gusanos soldado" que invadió Folgueras de Cornás a principios de mes
Las tormentas de julio completan el efecto de los tratamientos fitosanitarios en la localidad tinetense, donde una vecina tuvo que dejar su vivienda por el asedio de las larvas
La llegada de la lluvia con las tormentas de mediados de julio ha ayudado a erradicar la plaga de “gusanos soldado”, las orugas defoliadoras en maíz y praderas, que a principios de mes invadió parte del pueblo de Folgueras de Cornás y que incluso obligó a una de sus vecinas, Manuela Rodríguez, a irse de su casa totalmente asediada por las larvas durante 10 días. Los vecinos aseguran que, a pesar de las altas temperaturas de las últimas jornadas, los gusanos no han vuelto a hacer acto de presencia.
El Ayuntamiento de Tineo y los vecinos habían unido esfuerzos para atacar la plaga contratando una empresa especializada en aplicación de tratamientos fitosanitarios que sulfató viales y fincas afectadas el pasado 14 de julio. Eso produjo la reducción drástica de la presencia de las orugas en la localidad, pero los vecinos empezaron a observar que se estaban trasladando a otros lugares.
“La zona donde se actuó con el tratamiento fitosanitario funcionó y se veían muchos gusanos muertos, pero la plaga empezó a desplazarse y llegaron a Cornás”, cuenta el vecino de este pueblo César López, que cada noche salía a observar la evolución y tuvo que seguir aplicando el producto en las proximidades de su casa para frenar la invasión.
Un trabajo que asegura que finalizó con la llegada de la lluvia la tarde del 16 de julio. “A nosotros el agua nos vino bien, cayó mucha y sirvió para acabar con los gusanos, desde entonces no hemos vuelto a ver ninguno”, detalla López.
La alcaldesa de Tineo, Montse Fernández, señala que recibieron llamadas de otros pueblos para informarse de qué producto debían utilizar para frenar el avance de este insecto voraz, que ya comenzaban a detectar en otras localidades del concejo, aunque en menor medida que la invasión sufrida en Folgueras de Cornás.
La directora general de Ganadería y Sanidad Animal, Rocío Huerta, llegó a visitar la localidad afectada, donde explicó a los vecinos que se trataba de “una plaga habitual”, que tuvo especial presencia hace tres años en los concejos del noroccidente y también en Galicia. Además, acudió con técnicos que recogieron muestras de la larva para analizar en laboratorio y aprovecharon para informar sobre el método de control de la plaga, a través de la aplicación de los fitosanitarios autorizados por el Ministerio de Agricultura.
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