El Principado protege el gran castro de Taramundi y anuncia el regreso de las excavaciones después de 15 años

El castro de Os Castros, en Taramundi, está a un paso de convertirse en Bien de Interés Cultural (BIC). La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, anunció este viernes durante una visita al yacimiento la incoación del expediente para otorgarle la máxima figura de protección patrimonial prevista por la normativa asturiana.

La resolución, firmada por la consejera el pasado 22 de julio, se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), iniciando así la tramitación administrativa para declarar el enclave Bien de Interés Cultural en la categoría de zona arqueológica. Según explicó la titular de Cultura, esta medida busca "garantizar para el yacimiento el máximo nivel de protección patrimonial".

La declaración no se limitará al castro. También incluirá la ferrería de A Veiga de Escouredo, un antiguo taller metalúrgico situado a apenas 200 metros del poblado, cuya conservación permite comprender mejor la actividad siderúrgica que se desarrolló históricamente en este territorio del occidente asturiano.

Durante la visita, Gutiérrez avanzó además otra de las principales novedades para el enclave: el regreso de las excavaciones arqueológicas tras quince años sin campañas de investigación. Desde la Consejería consideran que ambas actuaciones forman parte de la estrategia para proteger y difundir el patrimonio castreño asturiano y suponen un nuevo respaldo al valor histórico y arqueológico de Os Castros.

Visita al yacimiento de Vanessa Gutiérrez, César Villabrille y Pablo León. / R. D. Á.

Los anuncios se realizaron en la visita en la que la consejera, acompañada por alcalde, César Villabrille, y el director general de Patrimonio Cultural, Pablo León, realizaron para comprobar el resultado de las actuaciones de conservación y mejora de la accesibilidad ejecutadas durante el último año gracias al convenio firmado en agosto de 2025 entre el Principado y el Ayuntamiento de Taramundi. El Gobierno de Asturias ha destinado a estos trabajos una inversión de 89.522 euros.

Según detallaron, las intervenciones se centraron en el mantenimiento de las pasarelas y de las balizas, así como en el acondicionamiento del entorno y de los accesos al yacimiento. Además, "la retirada de edificaciones anexas sin interés arqueológico ha permitido despejar el conjunto, mejorar su visibilidad y favorecer su integración paisajística", señalaron desde la Consejería.

Un año después de la firma del convenio, las mejoras permiten recorrer el castro en mejores condiciones y facilitan la interpretación del conjunto por parte de los visitantes. Desde Cultura destacan que estas actuaciones contribuyen tanto a la conservación del enclave como a reforzar su puesta en valor, compatibilizando la protección del patrimonio con su divulgación.

Estos trabajos forman parte del Plan de la Cultura Castreña, la estrategia impulsada por el Principado para fomentar la investigación, conservación y difusión de este patrimonio arqueológico. La colaboración con el Ayuntamiento de Taramundi se enmarca en ese objetivo común de preservar el yacimiento y mejorar la forma en la que se acerca a la ciudadanía.

Uno de los mayores castros del interior del Navia-Eo

Con una superficie cercana a las dos hectáreas, Os Castros figura desde 2013 en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias y está considerado uno de los mayores poblados castreños del interior de la comarca del Navia-Eo.

Las excavaciones comenzaron en el año 2000 y las sucesivas campañas permitieron ampliar el conocimiento sobre la evolución histórica del asentamiento. El yacimiento destaca por su importancia dentro de la red de castros del occidente asturiano y constituye un valioso testimonio de las comunidades que habitaron este territorio. Precisamente sus valores arqueológicos, históricos y paisajísticos son los que han motivado el inicio del expediente para su declaración como Bien de Interés Cultural.

Las actuaciones desarrolladas en los últimos meses dan continuidad a esa labor de investigación y conservación, mejorando tanto el estado del entorno como las condiciones de visita. El objetivo, según la Consejería, es que la protección del enclave "vaya acompañada de una mejor comprensión de su relevancia dentro del patrimonio arqueológico del occidente de Asturias".

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Durante su estancia en Taramundi, Vanessa Gutiérrez también destacó el compromiso del Ayuntamiento con la conservación del patrimonio local y puso como ejemplo la próxima rehabilitación del batán de Os Teixois, una actuación que contará con financiación de la Consejería de Cultura.