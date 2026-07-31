Tineo estudiará suprimir la aplicación de la zona azul durante las tardes y los sábados

El Ayuntamiento de Tineo estudiará la propuesta de Vox de suprimir la zona azul durante las tardes y los sábados. El concejal de Vox Sergio Martínez llevó al pleno de este jueves la moción con la propuesta, que logró recabar el apoyo del equipo de gobierno, compuesto por los concejales del PP y la edil no adscrita y la abstención de PSOE e IU.

La aprobación de la moción supone iniciar un estudio económico para comprobar la viabilidad de la propuesta. La principal preocupación mostrada por la alcaldesa, Montse Fernández, es el efecto que puede tener el cambio en los dos contratos vinculados al servicio.

“Lo principal para nosotros es respetar los dos puestos de trabajo existentes, así que se buscarán propuestas como la aplicación por zonas”, detalla la alcaldesa, que señala que será algo que se empezará a estudiar a partir de ahora.

Fernández defiende que la zona azul en Tineo es necesaria por las mañanas para favorecer la rotación de los vehículos. “Es el momento en el que hay más movimiento en la villa porque la gente viene a hacer gestiones, por la tarde hay calles donde los aparcamientos están totalmente vacíos”, expone.

Sergio Martínez defendió en su propuesta que en Tineo tiene “gran parte de sus plazas de estacionamiento bajo régimen regulado por imposición del gobierno socialista que asfixia diariamente al ciudadano y lastra el desarrollo económico” y considera que la supresión del aparcamiento de pago durante la tarde y los sábados tendrá “un efecto positivo en el comercio”. La propuesta añade además que se mantenga el precio congelado de las tarifas y que se revise la ubicación de los aparcamientos regulados. “Hay calles que carecen de negocios y se podría valorar volver a poner zona blanca”, expone.

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La supresión de la zona azul es una promesa electoral que tanto PP como Vox llevaban en sus programas, sin embargo, la moción de Vox habría sido rechaza hasta cuatro veces con anterioridad.