Tineo estudiará suprimir la aplicación de la zona azul durante las tardes y los sábados
El equipo de gobierno apoya la moción presentada por Vox para modificar la ordenanza reguladora de aparcamiento y congelar los precios
El Ayuntamiento de Tineo estudiará la propuesta de Vox de suprimir la zona azul durante las tardes y los sábados. El concejal de Vox Sergio Martínez llevó al pleno de este jueves la moción con la propuesta, que logró recabar el apoyo del equipo de gobierno, compuesto por los concejales del PP y la edil no adscrita y la abstención de PSOE e IU.
La aprobación de la moción supone iniciar un estudio económico para comprobar la viabilidad de la propuesta. La principal preocupación mostrada por la alcaldesa, Montse Fernández, es el efecto que puede tener el cambio en los dos contratos vinculados al servicio.
“Lo principal para nosotros es respetar los dos puestos de trabajo existentes, así que se buscarán propuestas como la aplicación por zonas”, detalla la alcaldesa, que señala que será algo que se empezará a estudiar a partir de ahora.
Fernández defiende que la zona azul en Tineo es necesaria por las mañanas para favorecer la rotación de los vehículos. “Es el momento en el que hay más movimiento en la villa porque la gente viene a hacer gestiones, por la tarde hay calles donde los aparcamientos están totalmente vacíos”, expone.
Sergio Martínez defendió en su propuesta que en Tineo tiene “gran parte de sus plazas de estacionamiento bajo régimen regulado por imposición del gobierno socialista que asfixia diariamente al ciudadano y lastra el desarrollo económico” y considera que la supresión del aparcamiento de pago durante la tarde y los sábados tendrá “un efecto positivo en el comercio”. La propuesta añade además que se mantenga el precio congelado de las tarifas y que se revise la ubicación de los aparcamientos regulados. “Hay calles que carecen de negocios y se podría valorar volver a poner zona blanca”, expone.
La supresión de la zona azul es una promesa electoral que tanto PP como Vox llevaban en sus programas, sin embargo, la moción de Vox habría sido rechaza hasta cuatro veces con anterioridad.
- Las vacaciones soñadas de Santiago Abascal en Asturias: un pueblo de 200 habitantes como refugio, visita a Covadonga, los lagos y una cueva de queso Gamonéu, y en yate por Llanes
- Fallece una pasajera de un vuelo entre Asturias y Tenerife
- Lo que le faltaba al Huerna: al menos 15 camiones sufren desperfectos tras desprenderse un cable del Negrón durante las obras
- Rubén y Sara viven de 6 a 8 meses al año en una cabaña de los Picos de Europa a 1.100 metros de altitud, sin agua corriente ni cobertura móvil, para hacer el 'mejor queso del mundo
- Multado con 200 euros tras sufrir una avería en verano, colocar correctamente la baliza v-16 pero no poner la placa de señalización V20: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Fallece Juan Figaredo Pidal, médico rescatador de Bomberos de Asturias
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de olla, cacerola y sartén más barato del mercado: de hierro fundido para filetes, hamburguesas, guisos o tortitas
- Un detenido en Gijón por agredir sexualmente a una mujer bajo el viaducto de Carlos Marx