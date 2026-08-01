Pola de Allande se viste de blanco para honrar a la República Dominicana, país protagonista en el "Día del Emigrante"

Allande recordó este sábado la historia compartida de decenas de vecinos que un día decidieron dejar atrás su país en busca de un futuro mejor. El Día del Emigrante estuvo dedicado este año a la República Dominicana, el país del Caribe que mantiene estrechos vínculos con el concejo del Suroccidente. "Es un país hermano que acogió con generosidad a muchos allandeses que cruzaron el océano llevando consigo su esfuerzo, su capacidad de trabajo y, sobre todo, el profundo orgullo de pertenecer a esta tierra", señaló la Alcaldesa, Mariví López.

La jornada comenzó con una misa en la iglesia de San Andrés oficiada por el Arzobispo, Jesús Sanz Montes, seguida de un vistoso pasacalles hasta la casa de cultura, donde tuvo lugar el acto formal de homenaje. A continuación, la comitiva, acompañada por la música de la banda de gaitas Ciudad de Oviedo, se desplazó hasta el monumento del emigrante, donde tuvo lugar la tradicional ofrenda floral. En la jornada, donde vecinos y visitantes lucieron vistosos atuendos, no faltó sesión vermú al estilo dominicano y una comida en la calle en el parque El Toral. Durante todo el día hubo degustaciones de café y ron, ambientación musical y actividades infantiles.

"País hermano"

"El Día del Emigrante es una jornada muy especial en la que rendimos homenaje a quienes, movidos por la necesidad, la esperanza o el deseo de construir un futuro mejor, emprendieron el camino de la emigración sin olvidar nunca sus raíces. Este año dedicamos esta celebración a la República Dominicana, un país hermano que ocupa un lugar muy especial en la historia reciente de nuestro concejo", defendió Mariví López, que recordó la trayectoria de vecinos como Román Ramos, estrechamente ligado al crecimiento del Grupo Ramos y de la Sirena, que es una de las grandes referencias del comercio dominicano.

Ramos no pudo estar presente por motivos de salud, pero sí lo estuvo Manuel Fernández, responsable del Grupo Garrido. La alcaldesa citó también otros negocios abiertos por allandeses como Gran Vía, Galerías Fernández o Calzados París. Los vecinos emigrantes del concejo "dejaron una huella imborrable en numerosos ámbitos", pues, "con su trabajo, su honestidad y su espíritu emprendedor ayudaron a construir prosperidad, generando oportunidades tanto para ellos como para las generaciones que les sucedieron".

Hermanamiento

La primera edil recordó que los allandeses se involucraron a todos los niveles en el país Caribeño, "contribuyendo a fortalecer instituciones" como la Casa de España que "sirvieron de punto de encuentro para miles de emigrantes". Además, añadió, "nunca olvidaron de dónde venían y mantuvieron un vínculo permanente con Allande". Los lazos de amistad siguen vivos entre ambos pueblos y lo simboliza el monumento al emigrante ubicado en el corazón de Pola de Allande y que tiene una réplica en la República Dominicana.

En su intervención, en presencia del consejero de la Embajada de la República Dominicana en España, Ángel Berges, la alcaldesa anunció que Allande ha enviado solicitud para hermanarse con el país caribeño.

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En la jornada estuvo también presente el director de planificación agraria del Principado, Marcos da Rocha, y el presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, entre otros representantes políticos. Queipo aprovechó la ocasión para reivindicar "una asturianía sin partidismos". En este sentido, reclamó al Principado que facilite la participación de todos los grupos con representación en la Junta en el Congreso Mundial de Asturianía previsto, el próximo octubre, en Buenos Aires. El PP participará si finalmente recibe la invitación pues, añadió Queipo, "la representación de Asturias debe ser lo más amplia posible".