El PP reivindica en Allande "una asturianía sin partidismos" y reclama representación de todos los grupos en el Congreso de Buenos Aires

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, participó en el "Día del Emigrante" que se celebra anualmente en Pola de Allande y aprovechó la ocasión para reivindicar "una asturianía sin partidismos". En este sentido, reclamó al Principado que facilite la participación de todos los grupos con representación en la Junta en el Congreso Mundial de Asturianía previsto en Buenos Aires. El PP participará si finalmente recibe la invitación pues, añadió Queipo, "la representación de Asturias debe ser lo más amplia posible".

Queipo agradeció al Ayuntamiento de Allande la celebración de una jornada de "fraternidad", que llenó las calles de la capital allandesa. En esta edición el Día del Emigrante va dedicado a la República Dominicana, país que para Queipo es "amigo y hermano".

El dirigente popular, que reivindicó sus lazos y raíces con Hispanoamérica, defendió la necesidad de dejar a un lado la política en cuestión de asturianía para "proyectar una imagen de unidad". Y zanjó: "Sería una imagen muy buena para Asturias y para todos los asturianos que nos están observando desde todos los rincones del planeta, porque permitiría mostrar que Asturias está unida en la celebración de la hermandad que nos une a todos los asturianos y a todos aquellos que forman parte de la diáspora".

Compromiso con la Autovía del Suroccidente

Queipo aprovechó su visita al Suroccidente para reivindicar el fin de la Autovía de La Espina, una infraestructura "vital". El líder popular reclama celeridad en las actuaciones pendientes para que se aceleren las obras tras años de espera.

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"Es necesario, es vital y es un proyecto al que Asturias no puede renunciar", añadió el líder del PP, quien mantiene el compromiso de su partido con el impulso a este proyecto. "Avanzaremos y lo haremos a buen ritmo, con el próximo cambio de Gobierno, que está cercano, en esta Autovía que es vital para esta comarca y para toda Asturias", indicó.