El PSOE del Occidente se cita en la XXXV Bonitada Socialista de Tapia: "Trabajamos día a día y a la vista están las inversiones"

El PSOE defendió este sábado en Tapia su apuesta por el Occidente de Asturias. Lo hizo en una de las citas políticas de referencia en el verano de Asturias: la XXXV Bonitada socialista del concejo tapiego. "El Occidente está saliendo adelante gracias a la tutela y el compromiso del Gobierno de Asturias", subrayó Carlos Valle, alcalde de Cudillero y secretario del partido en el ala oeste de la región.

Valle subrayó que esta cita sirve para "celebrar el socialismo" y confió en que en las próximas elecciones municipales sea posible recuperar alcaldías como la de Tapia. "Aquí hay una corriente de ilusión que se palpa. Tapia necesita un cambio", señaló Valle, que reivindicó la inversión regional en el concejo en lo que va de mandato. "Han sido más de tres millones de euros, cifra que si se compara con la ejecución presupuestaria del Ayuntamiento sirve para decir que el concejo evoluciona gracias a la tutela de Barbón", añadió Valle, quien dejó claro que el equipo socialista encara con "ilusión y ganas" la recta final hacia los comicios.

El secretario general del PSOE tapiego, Álex López, mostró la misma ilusión en la carrera por la Alcaldía, si bien no desveló nada sobre el próximo candidato. "Cualquier militante puede optar a la alcaldía. Nosotros tenemos muchas ganas de recuperarla y en ello estamos trabajando. Hicimos una encuesta ciudadana para conocer los problemas del concejo que tuvo una gran repercusión y también estamos haciendo reuniones pueblo a pueblo, pues se sienten abandonados y es importante ir a escucharlos", señala López.

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Valle estuvo acompañado por la diputada socialista Alba Álvarez quien dejó claro que los socialistas "estamos trabajando día a día generando retos y oportunidades; a la vista están las inversiones". A la cita acudió también el director de Reto Demográfico, Marcos Niño; la vicepresidenta de la Junta, Celia Fernández; la alcaldesa de El Franco y vicepresidenta de la FACC, Cecilia Pérez y el eurodiputado Jonás Fernández, entre otros responsables políticos y afiliados de la comarca. A la comida asistieron alrededor de noventa personas.