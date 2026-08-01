El puerto de Navia ya recuerda para siempre a "Moreno", alma del Descenso a nado

Juan Ignacio Martínez Fernández-Villamil, "Moreno", ya forma parte para siempre del paisaje del puerto de Navia. Coincidiendo con la celebración del Descenso internacional a nado de la ría de Navia, el concejo inauguró en el paseo de la Dársena, el hito conmemorativo que recuerda el título de hijo predilecto, concedido a título póstumo el pasado mes de marzo, en reconocimiento a las más de seis décadas que dedicó al crecimiento y proyección internacional de la emblemática prueba deportiva.

Un emotivo acto de homenaje, impulsado por el Ayuntamiento y la organización del evento, que contó con la intervención de la alcaldesa, Ana Isabel Fernández, quien recordó que con el nombramiento de hijo predilecto el concejo quiere expresar "de la forma más solemne que permite nuestro Ayuntamiento, el agradecimiento de todo un pueblo a quien dedicó buena parte de su vida a convertir el Descenso en una referencia deportiva dentro y fuera de España".

Fallecido en octubre de 2023 a los 76 años, "Moreno" presidió la Asociación Amigos de la Ría de Navia y durante más de seis décadas trabajó de forma incansable para impulsar una competición que hoy figura entre las más prestigiosas del calendario nacional e internacional de aguas abiertas. Su esfuerzo y su estrecha vinculación con Navia fueron decisivos para consolidar una prueba que cada verano reúne a cientos de nadadores y miles de espectadores.

Momento de las intervenciones durante el acto de homenaje. / D. Álvarez

"Durante décadas trabajó con discreción, con constancia y con un compromiso ejemplar para hacer crecer el Descenso internacional a nado de la ría de Navia", subrayó la Alcaldesa, quien incidió en que ese trabajo contribuyó a convertir la cita deportiva en "una de las grandes señas de identidad de nuestro concejo".

Fernández quiso además destacar el valor simbólico del nuevo espacio conmemorativo. "Este hito no solo mira al pasado. También mira al futuro. Quiere transmitir a las nuevas generaciones que el progreso de un pueblo se construye gracias a quienes, desde el compromiso y la generosidad, trabajan por el bien común sin buscar protagonismo", afirmó.

El momento más emotivo llegó con la intervención de los hijos del homenajeado, María y Nacho, que recordaron la faceta más personal de su padre. Lo definieron como una persona de enorme sencillez y discreción, con una extraordinaria capacidad de trabajo y entrega, "siempre que podía alejada de los focos", además de resaltar su habilidad para coordinar y organizar el trabajo.

El homenaje concluyó con el descubrimiento del hito y, posteriormente, la colocación en la barandilla del puerto de la placa del Memorial de Ganadores, dedicada a los vencedores absolutos, masculino y femenino, de la LXVII edición del Descenso a nado, disputada en 2025.

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La jornada se cerró en Navia con el pregón del 68º Descenso a nado de la ría de Navia, a cargo del deportista Raúl Entrerríos, en un acto que se celebró a las diez de la noche en el Teatro Fantasio.