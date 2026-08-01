Las Redes II dispara sus ventas en Navia: la obra nueva más eficiente del Occidente asturiano sigue la estela del sector nacional ante la falta de vivienda

En la capital del concejo de Navia, frente a la estación y junto a una zona de parque, toma forma el edificio Las Redes II, con el que Geinco culmina el proyecto iniciado con una primera fase que fue pionera en eficiencia energética en el Occidente asturiano. Detrás hay garantías sólidas: fundada en 1981 e integrada en un grupo familiar asturiano, la constructora ostenta la clasificación máxima —categoría F en todos los grupos de edificación—, un aval de solvencia técnica al alcance de muy pocas empresas del sector.

La segunda fase recupera el eslogan "Respira su Luz", que hace honor a una parcela bañada por el sol de mañana y tarde. El emplazamiento reúne lo mejor de dos mundos: unas comunicaciones excelentes y un entorno verde, rodeado de naturaleza, para el día a día.

Máxima calificación energética

El proyecto lleva la firma de Brezo García Fernández-Jardón, una joven arquitecta que acumula ya un notable número de proyectos, varios de ellos en la comarca, y que aporta una mirada contemporánea a esta promoción. Con 27 viviendas con garaje y trastero, el edificio ha obtenido la calificación energética A: bajo consumo, baja demanda de calefacción y mínimas emisiones de CO2. Además, se adapta a las normas de habitabilidad del Principado, que introducen la accesibilidad universal: viviendas pensadas para todas las personas y todas las etapas de la vida.

El confort se nota en los detalles que no se ven. La fachada SATE envuelve el edificio con un aislamiento térmico continuo por el exterior que acaba con los puentes térmicos y las condensaciones, mientras un sistema de renovación de aire con recuperación de calor de alto rendimiento garantiza un ambiente interior más saludable y suma ahorro a la factura. Y hay más: esta segunda fase eleva incluso las calidades de la primera con suelo radiante por agua —adiós a los radiadores en las paredes— y plazas de garaje más amplias, con espacio para bicicletas y preinstalación de recarga para vehículos eléctricos.

Quien quiera conocer el proyecto tiene la puerta abierta en la avenida Regueral, donde la Agencia Inmobiliaria Natalia González, firma de referencia en la intermediación inmobiliaria de Navia y su comarca, lo comercializa con la atención personalizada que le ha valido algunas de las mejores valoraciones del sector en la zona. Y conviene no demorarse: el ritmo de ventas está siendo excepcional desde el arranque, en sintonía con un mercado nacional donde la escasez de obra nueva dispara la demanda de promociones como esta.

Apuesta por el occidente de Asturias

Navia, con más de 8.000 habitantes, concentra algunos de los principales motores industriales del noroccidente asturiano, en plena modernización y digitalización. Esta evolución hacia empleos más estables y cualificados hace más necesaria que nunca la apuesta por vivienda nueva y sostenible en una comarca donde la oferta es muy escasa. A ello se suma su atractivo para quienes buscan disfrutar de Asturias huyendo de las altas temperaturas del Mediterráneo: playas a solo 10 minutos y el aeropuerto de Asturias a menos de 40.

Modernidad y eficiencia, una vez más, de la mano en Navia.