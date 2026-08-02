Los "Amigos de la poesía" de Tapia intercambian versos por gafas para ver el eclipse e invitan a asomarse a su privilegiado rincón poético

Balbino Ron, Emilio Reiriz y Germán Muiña conforman el equipo tapiego del proyecto "Asturias, capital mundial de la poesía", que encabeza el director emérito de la Fundación Princesa de Asturias, Graciano García. A la vista del próximo eclipse solar total han elegido el "Rincón de la poesía", junto a la playa de A Ribeiría, para ver este fenómeno natural y no quieren hacerlo solos. Es la razón por la que van a editar gafas especiales y a invitar a la gente a asomarse a este privilegiado enclave.

La iniciativa tiene como aliado al Ayuntamiento de Tapia, que colabora en la actividad y en la edición de las 600 gafas especiales para observar el sol con seguridad. A los "Amigos de la poesía" se les ha ocurrido entregarlas a cambio de poemas. Así, en los días previos al eclipse avisarán por la megafonía de la playa y retarán a la gente a acercarse al "Rincón de la poesía" a recitar algún verso. Al hacerlo se llevarán las gafas conmemorativas de regalo.

Emilio Reiriz, Balbino Ron, Carolina Álvarez y Germán Muiña. / T. Cascudo

"Nuestro objetivo es dinamizar este rincón, que se inauguró en marzo y que está teniendo mucho éxito, pues los dos bancos instalados siempre están a tope", subrayan. Defienden que es un sitio "ideal" para ver este fenómeno, que no piensan perderse por su singularidad. "Queremos contribuir a que Asturias y Tapia en particular no solo sea capital mundial de la poesía, sino también capital mundial del eclipse", añade Balbino Ron.

Los tres integrantes del equipo se reunieron con la concejala de Cultura de Tapia, Carolina Álvarez, para perfilar el evento. Cuenta la edil que Tapia ya ha estado repartiendo gafas del eclipse cedidas por el Principado y la FACC y seguirán haciéndolo en las actividades previas. La próxima será el 11 de agosto, cuando está previsto el concierto "Armonías del eclipse". Será un recital de piano a cargo de Juan E. Crespo Martínez, que comenzará a las 20.30 horas en el auditorio de Tapia. Además, el propio día del eclipse, el consistorio ha organizado un concurso de fotografía en el que se retará a los participantes a reflejar cómo se ve el fenómeno en el concejo.

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Recuerda la edil de Cultura, que aunque en la información que divulga el Principado se ha fijado la playa de Serantes como el punto recomendado para ver el fenómeno, cualquier balcón de Tapia es idóneo. "Tapia es el mejor sitio del Noroeste para ver el eclipse", subrayan Balbino Ron, Emilio Reiriz y Germán Muiña, que quieren hacerlo con la poesía como telón de fondo.