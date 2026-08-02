La icónica pasarela peatonal del puerto de Cudillero está lista para su instalación, aunque la fecha dependerá de las condiciones meteorológicas

La pasarela peatonal del puerto de Cudillero ya está lista y se instalará en los próximos días. La Consejería de Movilidad acaba de completar las obras de restauración y, ahora, está pendiente del tiempo para instalarla en su emplazamiento y volver a recibir a los vecinos y visitantes que acceden al anfiteatro pixueto.

De momento, la estructura, que ha mudado su antiguo color azul por un tono blanco, se encuentra en el puerto seco de la capital pixueta "para su ensamblaje y posterior colocación". Desde la Consejería explican que su rehabilitación ha supuesto un desembolso de 425.000 euros, que "ha permitido renovar completamente el tablero y los arcos de esta infraestructura para garantizar unas óptimas condiciones de seguridad y una mayor comodidad para los usuarios".

La estructura, ya restaurada. / R. T. C.

El alcalde de Cudillero, Carlos Valle, indica que están pendientes del tiempo para encontrar el momento óptimo para su recolocación. En principio, la operación se podría realizar el jueves, si bien dan fuertes vientos, lo que aconsejería posponer el trabajo a la semana siguiente. No en vano, el operativo implica el uso de grandes góndolas y el viento podría afectar al procedimiento.

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La pasarela se retiró el pasado 30 de abril y, aunque estaba previsto su regreso para finales de junio, finalmente los trabajos se han demorado levemente. "Agradecemos al Principado que haya atendido las circunstancias de esta pasarela, muy necesaria para Cudillero", explicó Valle durante los trabajos de desmontaje de la estructura.