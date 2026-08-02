Los nadadores del Descenso toman Navia: "Lo que se vive aquí es impresionante, no tiene nada que ver con otras competiciones"

"Esta es la fiesta de la natación en España y es algo que hay que clonar en muchos otros sitios porque los nadadores debemos poder disfrutar de algo así más a menudo". Quien habla es la nadadora Marga Crespo, presidenta del Club Natación León y una asidua del LXVIII Descenso a Nado de la Ría de Navia, que durante este fin de semana está tomando la villa naviega. El millar de participantes en la prueba reina desfiló en la mañana de este domingo por las calles, en un impresionante y colorido desfile que recorrió la distancia entre el puerto y la iglesia.

Cuenta Crespo que lleva más de veinte años viniendo a Navia, primero con sus hijos y ahora como nadadora y máxima representante de un club que cumple sesenta años de historia. "Venimos a Navia por el buen ambiente, el encuentro, por la fiesta y por la excelente organización", señaló. Es un mensaje que se repite entre los cientos de nadadores que acuden a la llamada del Descenso de Navia desde diferentes puntos del país y también desde el extranjero.

Desde el club Los Yémenes Natación, en Toledo, se desplazaron a Navia algo más de cincuenta personas. Fue su presidente, David Díaz, quien descubrió la competición naviega en 2021 y, desde entonces, no ha parado de arrastrar gente. "Es una travesía muy bonita, de las mejores de España y, además, nos lo pasamos muy bien", resumió Vicente Rosell, portavoz de este grupo ataviado con divertidas camisetas en las que se exponen los motivos por los que no fallan a Navia, desde la comida a la oportunidad de nadar en las aguas del Cantábrico.

En imágenes: Los nadadores toman las calles de Navia en un ambiente "espectacular" /

Al frente de la comitiva estuvo, como ya es tradición, el concejal de Deportes y nadador naviego Juan Vicente Fernández. Al sonido de su silbato los nadadores remaron, hicieron la ola y disfrutaron de un ambiente excepcional. "Es un día muy especial. Ahora lo vivo desde la Concejalía y también como nadador. Esto es una inyección para el pueblo", apuntó antes de comenzar el recorrido.

A su lado, la alcaldesa de Navia, Ana Isabel Fernández, coincidió en destacar en la singularidad de esta jornada: "Es un día muy intenso, que nos permite disfrutar de este ambiente y también de la tradición, el folclore y la convivencia". El pregonero de esta edición, el deportista Raúl Entrerríos (Gijón, 12 de febrero de 1981) tampoco se perdió el desfile y subrayó "lo bonito de ver a tantas generaciones juntas y a la gente mayor que va trasladando el espíritu de la prueba".

"Como futbolistas"

Orgulloso de la cita también se mostró el presidente de la asociación Amigos de la Ría de Navia, que organiza la prueba. Eduardo Artime presumió de la alta cifra de participantes, pero, sobre todo de un ambiente marca de la casa. "Llevamos cuatro años con unas cifras magníficas y estamos contentísimos. Pero, más que por las cifras, el ambiente es por lo que más nos conoce la gente. Siempre decimos lo mismo, que aquí los nadadores se sienten como futbolistas. Es un deporte que no suele tener este ambiente alrededor y aquí se encuentran con esto".

José Manuel Iglesias es un naviego afincado en Madrid que arrastra hasta Navia a los integrantes del club de natación Las Rozas. "No hace falta convencerlos mucho, esto es la fiesta de la natación", subrayó al inicio del desfile. Muy cerca, David Fernández ejerce de portavoz de un grupo de Guadalajara: "Es la fiesta del nadador y toca hacer honor a nuestro deporte".

"Orca Maris" es un grupo femenino de nadadoras que se desplazó desde Vizcaya a Navia. "Nos habían hablado muy bien de esta prueba y decidimos venir. Volvemos fijo", señaló Sara Gutiérrez. Les tocó desfilar junto al otro grupo vasco, "Ork@s y Siren@s", también encantados con el ambiente y con poder pasar un fin de semana disfrutando de su deporte.

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Desde Cádiz viajó la asturiana Bea Suárez. Había participado en la prueba de adolescente, pero no fue hasta hace cinco años que retomó su contacto con Navia, una villa a la que guarda "un cariño especial". "El ambiente es impresionante, es una fiesta total que no tiene nada que ver con otras competiciones", subrayó antes de encarar la recta hasta la plaza del Ayuntamiento, donde se escenifica un vistoso remo colectivo. De allí, los nadadores realizaron el último tramo hasta la iglesia, donde tuvo lugar la ofrenda a Nuestra Señora de La Barca, patrona de Navia.