Agosto sin veterinarios del Principado en Valdés y Cangas del Narcea: así afecta a los profesionales de la ganadería

Agosto comenzó en el occidente asturiano con las puertas de las oficinas agrarias abiertas, pero sin veterinarios que atendieran presencialmente a los ganaderos, según el sindicato URA. En Luarca y Cangas del Narcea, dos puntos de referencia para las explotaciones de la zona, las vacaciones, una baja laboral sin cubrir y la ausencia de sustituciones han dejado el servicio bajo mínimos.

La situación había sido advertida días antes. El pasado 28 de julio, Unión Rural Asturiana (URA) presentó un escrito ante la Dirección General de Planificación Agraria en el que solicitaba que se cubrieran las plazas vacantes y se garantizara la atención veterinaria durante agosto en la Oficina Comarcal Agraria de Luarca. Según la organización, la Consejería de Medio Rural "no respondió ni adoptó medidas para evitar una carencia que considera previsible".

El problema no se limita a Luarca. En Cangas del Narcea, la oficina tiene asignados dos veterinarios, pero uno de ellos permanece de baja desde abril sin que haya sido sustituido. Cuando el único profesional disponible inició sus vacaciones, los ganaderos de la comarca se quedaron también sin atención veterinaria presencial.

La alternativa planteada obliga a trasladarse hasta Tineo, advierte el sindicato, para completar trámites administrativos. Para quienes trabajan con ganado, "el desplazamiento no es una cuestión menor: implica reorganizar la jornada, asumir más gastos y dedicar varias horas a gestiones que habitualmente podían resolverse en la propia comarca".

Servicio esencial para el sector

Las oficinas veterinarias intervienen en procedimientos cotidianos e imprescindibles para las explotaciones, como los movimientos de animales, la identificación del ganado, las campañas sanitarias y la expedición de documentación oficial. URA sostiene, por ello, que "no se trata de un servicio accesorio, sino de una pieza esencial para el funcionamiento diario del sector".

Ante las reclamaciones, la Administración habría recomendado recurrir a los servicios telemáticos. La organización agraria acepta que la digitalización puede facilitar determinadas gestiones, pero rechaza que se utilice como sustituto de la presencia de un veterinario oficial. También advierte de que no todos los profesionales del campo disponen de los mismos conocimientos, medios tecnológicos o calidad de conexión.

Cuestionan el Pacto por el Medio Rural

La falta de atención presencial llega, además, pocas semanas después de la firma del Pacto por el Medio Rural. El documento plantea reforzar las oficinas comarcales como puntos territoriales de referencia, dotados de personal especializado y capacidad para resolver los problemas sobre el terreno. Para URA, dejar sin veterinarios a dos oficinas del occidente durante agosto "contradice directamente ese compromiso".

Mientras las declaraciones institucionales hablan de acercar la Administración al territorio, "los ganaderos afectados tienen que recorrer más kilómetros para realizar sus trámites". Esa distancia, física y administrativa, es la que la organización agraria utiliza para cuestionar la eficacia de los compromisos anunciados para el medio rural.

Noticias relacionadas

URA exige a la Consejería de Medio Rural que restablezca inmediatamente la atención veterinaria presencial en Luarca y Cangas del Narcea, que garantice que ninguna oficina comarcal vuelva a quedarse sin este servicio y que se determinen las responsabilidades políticas y administrativas por lo sucedido.