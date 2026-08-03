Amigos de Vegadeo comienza su semana cultural que tendrá como colofón la entrega del Vegadense del Año

La Asociación Amigos de Vegadeo y su concejo pone en marcha esta tarde su semana cultural con un amplio programa de actividades que rematará el jueves en la entrega del XVIII premio Vegadense del Año, concedido en esta ocasión a la maestra Isabel Oliveros.

La primera cita será hoy, lunes 3 de agosto, con la presentación del libro "El Ferrocarril de Villaodrid a Ribadeo", obra de José Antonio Gómez. La cita será a las 19.30 horas en el auditorio Félix Menéndez de la Casa de Cultura de Vegadeo a las 19.30 horas. El autor, añade la organización, "hablará sobre los orígenes, el esplendor y el declive de esta línea ferroviaria que comenzó a gestarse en 1897 y cerró definitivamente en 1964".

El martes 4 de agosto, se ha organizado la visita guiada titulada "A Veiga a pé", que busca dar a conocer la historia de las calles del municipio y algunas curiosidades de la vida en la localidad. La salida será a las 17.30 horas del quiosco ubicado en el parque del Medal. A continuación, a las 19.30 horas, en el auditorio, tendrá lugar la conferencia "Memoria de Arnao", a cargo del figueirense Fernando García, autor de un libro que repasa la trayectoria del campo de concentración de esta localidad castropolense.

El miércoles 5 de agosto habrá una jornada dedicada al gallego-asturiano. En este caso la autora y traductora Natalia Riego, que además preside el colectivo Amigos de Vegadeo, dará una conferencia titulada "Historia da traducción na nosa fala". Tendrá lugar a las 19.30 horas en el auditorio Félix Menéndez de la Casa de Cultura de Vegadeo.

El broche de oro a este programa será el jueves, 6 de agosto, con el acto de entrega del XVIII premio Vegadense del Año. El premio se simboliza con un diploma y una reproducción de la Diadema de Vegadeo, joya castreña prerromana.

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El colectivo organizador recuerda que "la asistencia a todas las actividades de la semana cultural es completamente gratuita, permitiéndose el acceso libre hasta que se complete el aforo disponible en la sala.