Medio Rural recoge muestras de hormigas en Miñagón para determinar la especie y las medidas para combatir la plaga

Dos técnicos de Medio Rural recorrieron este lunes la pequeña localidad de Miñagón, en Boal, para comprobar el alcance de la invasión de hormigas que sufre el pueblo desde hace alrededor de cuatro años. Los profesionales de la Consejería, acompañados por el alcalde boalés, José Antonio Barrientos, recogieron muestras para determinar la especie de los insectos y las medidas adecuadas para combatir su proliferación.

Desde Medio Rural indican que "se recogieron varios ejemplares de varios puntos para ver si alguna se trata de una especie invasora". En caso de que no lo sea, añaden, debería ser el Ayuntamiento de Boal el encargado de actuar. En todo caso, recuerdan, lo primero es determinar de qué tipo de insecto se trata y luego valorar la coordinación con el Consistorio para dar una solución a los vecinos de Miñagón.

Por su parte, el primer edil explica que está previsto que a lo largo de esta semana los técnicos puedan dar un dictamen. "En esta semana nos dirán algo de cómo tratar el asunto. De momento, prudencia a la espera de lo que consideren, pero creo que posiblemente tendrá que ser una empresa la encargada de actuar en todo el pueblo. No obstante, es una opinión a la espera de lo que nos digan de la Consejería", señala Barrientos.

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Los vecinos muestran su hartazgo por una situación que va a más cada año y que hace difícil la vida en esta localidad. Las hormigas campan a sus anchas por el pueblo impidiendo acciones cotidianas como trabajar el huerto o recoger fruta de los árboles.