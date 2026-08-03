Tineo pide ayuda al Principado y al Ministerio para afrontar los continuos desprendimientos de la fana de Genestaza: "No podemos invertir todo el presupuesto de obras en reparar los daños"
El fenómeno geológico protegido se activa por tercera vez este año debido a las tormentas y vuelve a cortar el acceso a los pueblos de La Azorera y La Azorerina
El singular fenómeno geológico la fana de Genestaza, en Tineo, catalogado como Monumento Natural, Lugar de Interés Comunitario (LIC) e integrado en la Red Natura 2000, se ha activado por tercera vez en lo que va de año. Fue el pasado día 24 de julio debido a una fuerte tormenta, que provocó un nuevo alud de barro, agua y grandes rocas que ha vuelto a cortar la carretera de acceso a los pueblos de La Azorera y La Azorerina. Ante una situación que este año se repite, el Ayuntamiento de Tineo ha pedido ayuda al Principado y al Ministerio para que se impliquen al considerar que el problema supera ya su capacidad económica y técnica.
Las intensas lluvias registradas durante los últimos días desencadenaron un nuevo deslizamiento de la ladera, obligando al Ayuntamiento a actuar de urgencia para restablecer, al menos de forma provisional, la comunicación con ambos núcleos rurales. Las labores de limpieza están resultando especialmente complejas por la gran cantidad de agua, lodo y piedras acumuladas.
"Es la tercera vez que baja este año. Cada vez que hay una tormenta importante, baja. Y, por lo tanto, ya llevamos el tercer contrato de emergencia en este año", explica la alcaldesa de Tineo, Montse Fernández, que señala que la capacidad económica del Ayuntamiento se está viendo superada.
Búsqueda de soluciones
"No podemos invertir todo el presupuesto de obras del Ayuntamiento en reparar los daños causados por la fana de Genestaza. Hay que buscar un paso alternativo, una solución", sostiene y recuerda que en años anteriores la fana solía activarse una vez al año, generalmente durante el invierno.
El Ayuntamiento ha trasladado ya esta preocupación tanto a la Consejería como al Ministerio, solicitando la implicación de ambas administraciones. "Es un fenómeno geomorfológico que pertenece a la Red Natura y hemos solicitado apoyo porque nosotros solos no tenemos capacidad para gestionarlo", señala Fernández.
"Ahora mismo hay piedras de seis y siete toneladas allí. Tenemos una pala trabajando sin descanso desde el fin de semana pasado para abrir, al menos, un paso a los pueblos, que están habitados, y hay que asegurar que pueda pasar una ambulancia si fuera necesario", explica.
La alcaldesa insiste en que hasta ahora el Ayuntamiento ha afrontado en solitario todas las actuaciones realizadas.
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