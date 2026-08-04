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El Intercéltico regresa a Tapia y van 29 años de una cita "que llena la villa de un ambiente precioso de vivir"

Corquiéu, David Pasquet y Backwest encabeza el cartel del Fido, que se celebrará del jueves al domingo

Por la izquierda, Carolina Álvarez, Salomé Sánchez, Ramón Menéndez, Jesús Fernández, Martín F. Cascudo, Antón García, Pedro Fernández y Luis F. Cascudo.

Por la izquierda, Carolina Álvarez, Salomé Sánchez, Ramón Menéndez, Jesús Fernández, Martín F. Cascudo, Antón García, Pedro Fernández y Luis F. Cascudo. / T. Cascudo

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T. Cascudo

Tapia de Casariego

El Festival Intercéltico d’Occidente (Fido) pondrá en marcha su vigésimo novena edición este jueves con un completo programa dirigido a todos los públicos. El pistoletazo de salida será a las 19.00 horas, con el izado de la bandera celta, símbolo de una cita de gran arraigo en la capital tapiega.

Los participantes en el Intercéltico tapiego llegarán a la villa desde Escocia, Irlanda, Bretaña, Galicia, Asturias y Mallorca. De la animación diurna se ocuparán la banda escocesa Milgaviepipe Band, el grupo irlandés The Galway School of Irish Dancing, la bagad bretona Arvorizion Karnag, la banda de gaitas y el grupo de danza gallego Donaire y la formación mallorquina Xeremiers de Sóller. La representación asturiana correrá a cargo de la banda de gaitas local Marino Tapiega, así como Camín de Fierro, el grupo de danza tradicional Fitoria y la formación Fitiriteres Asturias.

Además, el cartel nocturno es de auténtico lujo. El jueves en el puerto tendrá lugar una verbena tradicional con la bandina Los Collaínos, la bandina Les Campes y el grupo de baile Ramón de Campoamor, de Navia. A partir del viernes los conciertos nocturnos se celebrarán en la plaza de Campogrande, tomada por un mercado celta durante todo el festival.

El viernes actuará Picarós y Xara, mientras que el sábado el concierto nocturno tendrá por protagonistas a David Pasquet y Corquiéu. Por último, el concierto del domingo correrá a cargo de Backwest y nosOtrestres. “Son unos grupazos impresionantes”, señala el director del Fido, Martín F. Cascudo, que invita a acercarse a Tapia y disfrutar de una programación completa.

Presentación oficial

La presentación oficial de esta fiesta de interés turístico regional tuvo lugar este martes en presencia del director de Política Lingüística, Antón García, quien destacó que “poder venir a celebrar veintinueve ediciones de un Festival Intercéltico es una noticia maravillosa”. En este sentido agradeció la implicación de la banda de gaitas Occidente que organiza el evento, así como del Ayuntamiento de Tapia: “Sabemos lo que cuesta sacar adelante un festival y hacerlo a lo largo de tanto tiempo es una labor para reconocer".

Por su parte, el alcalde de Tapia, Pedro Fernández “Paxico”, destaca el Intercéltico como "el arranque oficial del mes de agosto". "Son unos días de intercambio de culturas de todos los pueblos del arco Atlántico que se citan en Tapia con un sinfín de agrupaciones musicales", añadió.

En definitiva, precisó el primer edil, "durante cuatro días Tapia se llena de actuaciones, charlas y un ambiente que es precioso de vivir".

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El programa mantiene algunas citas clásicas como el homenaje a los marineros del viernes o la misa folclórica del domingo e incorpora actividades como una visita guiada al castro del Esteiro. En esta edición recala en Tapia la exposición “Banda Gaites Villa Mieres 30 años”, que repasa la trayectoria de esta formación asturiana tan ligada al Fido. Durante cuatro días la música tomará cada rincón de la villa.

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