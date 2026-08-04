Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cambios en el SESPAIncendiosEclipse en AsturiasLotería en OviedoZonas tensionadas en AsturiasCrisis en Ceuta
instagramlinkedin

El PP reclama un plan integral para una A-8 que considera "la columna vertebral abandonada" del occidente asturiano

La formación llevará iniciativas al Congreso, al Senado, a la Junta General y a los ayuntamientos mientras el Ministerio licita por 4,3 millones la reparación de seis kilómetros entre Tapia y Barres

Por la izquierda, Rosana González, Jorge González, Salvador Méndez, Estefanía González, Esther Llamazares, Salomé Sanchéz, Pedro Rueda, Mónica Fernández, Pedro Fernández, Ana Isabel Fernández y Balbino Ledo.

Por la izquierda, Rosana González, Jorge González, Salvador Méndez, Estefanía González, Esther Llamazares, Salomé Sanchéz, Pedro Rueda, Mónica Fernández, Pedro Fernández, Ana Isabel Fernández y Balbino Ledo. / Ana M. Serrano

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Ana M. Serrano

Ana M. Serrano

Villademoros (Valdés)

La Autovía del Cantábrico atraviesa el occidente asturiano entre baches, remiendos y una discusión política que vuelve a acelerarse al mismo ritmo que crece el malestar de quienes la utilizan diariamente. La diputada del PPen el Congreso, Esther Llamazares, además de alcaldes, portavoces y concejales, se reunieron este lunes en Villademoros, Valdés, para reclamar al gobierno central una "intervención integral"» en una vía que califican como «esencial» para la seguridad, la movilidad y la economía de la comarca.

"La situación que tenemos en la Autovía del Occidente es dramática», aseguró Llamazares. Para la representante popular, la A-8 constituye «la columna vertebral del Occidente", pero arrastra desde hace años un deterioro que, a su juicio, no ha sido corregido mediante las actuaciones ordinarias de conservación. La diputada sostuvo que la última rehabilitación de importancia se ejecutó durante el Gobierno de Mariano Rajoy (PP).

Desde entonces, afirmó, las actuaciones se habrían limitado fundamentalmente al mantenimiento. "El mantenimiento es eso, mantenimiento", subrayó para diferenciar los trabajos ordinarios de conservación de una rehabilitación estructural capaz de corregir el desgaste acumulado del pavimento.

La protesta política llega después de que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible anunciara en julio la licitación de nuevas obras entre Tapia de Casariego y Barres. El contrato cuenta con un presupuesto de 4,3 millones de euros, IVA incluido, y prevé la rehabilitación estructural del firme de seis kilómetros en los carriles derechos de la autovía.  

Una tarea pendiente, "importante y necesaria"

La diputada reconoció que se trata de una actuación "importante" y "necesaria", pero la consideró «claramente insuficiente» para resolver el estado general de la vía. Según los cálculos expuestos por el PP, de los aproximadamente 135 kilómetros que separan Avilés de Galicia por la A-8, unos 78 se encontrarían en malas condiciones. "No sirve que nos digan que se anuncia un tramo de seis kilómetros", manifestó. El PP reclama que el Ministerio realice un "diagnóstico completo" del trazado, identifique los puntos más deteriorados, establezca prioridades, calcule el coste de las reparaciones y presente plazos de ejecución.

La reclamación no se limita al asfaltado. La representante popular relacionó el estado de la autovía con la competitividad de la industria forestal, agroalimentaria y naval, además del turismo y los desplazamientos cotidianos. Circular por una carretera deteriorada, argumentó, supone más tiempo, mayor consumo de combustible, un desgaste superior de los vehículos y costes adicionales para empresas y particulares.

El PP prepara una ofensiva institucional coordinada. Según explicó la diputada, se presentarán proposiciones no de ley en el Congreso y el Senado, además de iniciativas en la Junta General del Principado y mociones.

Noticias relacionadas

Por su parte, la alcaldesa de Navia, Ana Isabel Fernández, recordó que los pacientes con urgencias o más graves tienen muchas veces que recorrer estos tramos de autovía «saltando en la ambulancia» debido al estado del firme, por ello reclamó, una vez más, mejoras duraderas. n

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para comprar la potente máquina de coser de mano más barata del mercado: compacta, ligera, portátil e ideal para reparaciones rápidas en casa
  2. Adiós a la baliza v-16: la 'reflexión' la DGT emite un comunicado tras la enmienda en el Congreso
  3. Cinco personas resultan heridas en un accidente en una atracción ferial en la localidad de Lieres, Siero
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines de terraza más barato del mercado: relleno mullido y suave
  5. Cuatro amigos de toda la vida reabren La Chucha, el histórico quiosco de Oviedo: café de especialidad, matcha, galletas y una pequeña terraza con cuatro mesas
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente picadora de carne de mano más barata del mercado: también apta para verduras, hierbas, cebollas o frutos secos
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cama más barato del mercado: perfecto para el calor del evrano
  8. Dos de los cinco jóvenes que salieron despedidos de una atracción en Siero continúan ingresados: 'Estamos muy afectados

Campeones del mundo, muchos clásicos y jóvenes promesas: El 88º Descenso Internacional del Sella Sella, con "el mejor cartel de su historia"

Campeones del mundo, muchos clásicos y jóvenes promesas: El 88º Descenso Internacional del Sella Sella, con "el mejor cartel de su historia"

Los oftalmólogos alertan ante el eclipse en Asturias: "El daño en la retina puede ser irreversible y no se siente dolor"

Los oftalmólogos alertan ante el eclipse en Asturias: "El daño en la retina puede ser irreversible y no se siente dolor"

El gobierno local ultima una autorización para que el Real Avilés pueda iniciar legalmente la liga en el Suárez Puerta

El gobierno local ultima una autorización para que el Real Avilés pueda iniciar legalmente la liga en el Suárez Puerta

Antonio Maudes, investigador de economía del espacio: "Asturias puede impulsar la minería espacial por su gran experiencia en los yacimientos"

Antonio Maudes, investigador de economía del espacio: "Asturias puede impulsar la minería espacial por su gran experiencia en los yacimientos"

Alejandro Toledo pide a Keiko Fujimori clemencia para no morir en prisión y la presidenta promete estudiar su caso

Alejandro Toledo pide a Keiko Fujimori clemencia para no morir en prisión y la presidenta promete estudiar su caso

Pedro Rodríguez Inciarte, expresidente de SATO y aficionado a la astronomía: "El eclipse del día 12 es una oportunidad única en la vida"

Pedro Rodríguez Inciarte, expresidente de SATO y aficionado a la astronomía: "El eclipse del día 12 es una oportunidad única en la vida"

Salas refuerza la seguridad en los accesos al mirador del Viso de cara al día del eclipse total

Salas refuerza la seguridad en los accesos al mirador del Viso de cara al día del eclipse total

Los vecinos reclaman límites y medidas para reducir la velocidad en la carretera de Villademar (Cudillero)

Los vecinos reclaman límites y medidas para reducir la velocidad en la carretera de Villademar (Cudillero)
Tracking Pixel Contents