El PP reclama un plan integral para una A-8 que considera "la columna vertebral abandonada" del occidente asturiano

La Autovía del Cantábrico atraviesa el occidente asturiano entre baches, remiendos y una discusión política que vuelve a acelerarse al mismo ritmo que crece el malestar de quienes la utilizan diariamente. La diputada del PPen el Congreso, Esther Llamazares, además de alcaldes, portavoces y concejales, se reunieron este lunes en Villademoros, Valdés, para reclamar al gobierno central una "intervención integral"» en una vía que califican como «esencial» para la seguridad, la movilidad y la economía de la comarca.

"La situación que tenemos en la Autovía del Occidente es dramática», aseguró Llamazares. Para la representante popular, la A-8 constituye «la columna vertebral del Occidente", pero arrastra desde hace años un deterioro que, a su juicio, no ha sido corregido mediante las actuaciones ordinarias de conservación. La diputada sostuvo que la última rehabilitación de importancia se ejecutó durante el Gobierno de Mariano Rajoy (PP).

Desde entonces, afirmó, las actuaciones se habrían limitado fundamentalmente al mantenimiento. "El mantenimiento es eso, mantenimiento", subrayó para diferenciar los trabajos ordinarios de conservación de una rehabilitación estructural capaz de corregir el desgaste acumulado del pavimento.

La protesta política llega después de que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible anunciara en julio la licitación de nuevas obras entre Tapia de Casariego y Barres. El contrato cuenta con un presupuesto de 4,3 millones de euros, IVA incluido, y prevé la rehabilitación estructural del firme de seis kilómetros en los carriles derechos de la autovía.

Una tarea pendiente, "importante y necesaria"

La diputada reconoció que se trata de una actuación "importante" y "necesaria", pero la consideró «claramente insuficiente» para resolver el estado general de la vía. Según los cálculos expuestos por el PP, de los aproximadamente 135 kilómetros que separan Avilés de Galicia por la A-8, unos 78 se encontrarían en malas condiciones. "No sirve que nos digan que se anuncia un tramo de seis kilómetros", manifestó. El PP reclama que el Ministerio realice un "diagnóstico completo" del trazado, identifique los puntos más deteriorados, establezca prioridades, calcule el coste de las reparaciones y presente plazos de ejecución.

La reclamación no se limita al asfaltado. La representante popular relacionó el estado de la autovía con la competitividad de la industria forestal, agroalimentaria y naval, además del turismo y los desplazamientos cotidianos. Circular por una carretera deteriorada, argumentó, supone más tiempo, mayor consumo de combustible, un desgaste superior de los vehículos y costes adicionales para empresas y particulares.

El PP prepara una ofensiva institucional coordinada. Según explicó la diputada, se presentarán proposiciones no de ley en el Congreso y el Senado, además de iniciativas en la Junta General del Principado y mociones.

Noticias relacionadas

Por su parte, la alcaldesa de Navia, Ana Isabel Fernández, recordó que los pacientes con urgencias o más graves tienen muchas veces que recorrer estos tramos de autovía «saltando en la ambulancia» debido al estado del firme, por ello reclamó, una vez más, mejoras duraderas. n