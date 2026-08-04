El renacer del palacio de Mon: "Devolvemos a Asturias un edificio excepcional con un proyecto que mira al futuro"

El palacio de Mon, Bien de Interés Cultural (BIC) de San Martín de Oscos, ha recobrado parte de su esplendor de antaño gracias a la obra de rehabilitación impulsada por el Principado y que este martes se presentó oficialmente. Decenas de personas llenaron Mon para conocer el trabajo financiado con 1,4 millones de euros de fondos Next Generation que ha convertido el inmueble en un centro gastronómico y cultural.

"Hoy devolvemos el palacio de Mon a Asturias con un proyecto que mira al futuro desde el respeto a su historia. Recuperamos un edificio excepcional para convertirlo en un espacio vivo, donde patrimonio, gastronomía, cultura y conocimiento se unen para generar nuevas oportunidades para San Martín, el Occidente y para toda Asturias", señaló la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo. En su discurso, desde el balcón del edificio, tuvo un sentido recuerdo para el exalcalde de San Martín, el socialista José Antonio Martínez "Trapelo", que falleció hace una década y que "tanto luchó" por rescatar esta joya patrimonial.

En imágenes: así es la espectacular transformación del palacio de Mon, en San Martín de Oscos /

También satisfecho se mostró el actual alcalde, el popular Pedro Álvarez, que además tiene raíces familiares en la aldea de Mon. "Ahora esperamos que sea un revulsivo para la zona. Es el elemento más importante de San Martín", señaló. Cabe añadir que a la obra de rehabilitación impulsada por el Principado se le sumó un proyecto de musealización financiado con fondos del plan de sostenibilidad turística de Oscos-Eo que permitirán realizar una visita autónoma al edificio.

Sin embargo, las visitas guiadas aún tendrán que esperar, al menos hasta que San Martín disponga de personal de turismo para guiar por el espacio. De momento, el Principado pondrá en marcha una programación estable para hacer de Mon "un centro de referencia para la gastronomía rural, los oficios tradicionales, el patrimonio y la cultura del paisaje". En los próximos meses se organizarán talleres de cocina tradicional, actividades educativas y encuentros especializados.

El proyecto realizado en Mon ha permitido restaurar y rehabilitar el inmueble, incorporando nuevos espacios e instalaciones "para hacerlo plenamente funcional como equipamiento público". En este sentido, además de consolidar la estructura, restaurar fachadas y recuperar elementos originales, se ha incorporado un baño y también una moderna cocina.

El arqueólogo de la Universidad de Oviedo Elías Carrocera explica que se ha hecho una obra "fundamental", cuyo principal objetivo "era consolidar el continente, evitar que se convierta en una ruina y eso se ha conseguido". Señala que uno de los problemas "más acuciantes" del inmueble eran consecuencia de la entrada de agua y se ha conseguido "poner en funcionamiento los sistemas de drenaje antiguos".

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La inauguración contó con la implicación vecinal. No en vano, se recrearon oficios como el hilado de lana, muestra que se compaginó con cocina en directo y actuaciones musicales para celebrar un gran día en los Oscos.