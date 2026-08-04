Los vecinos reclaman límites y medidas para reducir la velocidad en la carretera de Villademar (Cudillero)

Los vecinos consideran "inaceptable" la situación que cada verano se registra en la localidad de Villademar, en Cudillero. El tramo de carretera CU-1 que atraviesa este núcleo rural sufre en periodo estival un elevado aumento de tráfico, lo que produce un "riesgo constante" para los peatones. Es la razón por la que la Asociación de Vecinos en defensa del Cudillero rural ha remitido escritos al Principado, como titular de la vía, y al Ayuntamiento solicitando medidas reductoras de la velocidad.

El colectivo, que canaliza el malestar de Villademar, se ha dirigido a la Dirección General de Infraestructuras, así como a los responsables municipales en una solicitud formal en la que piden la adopción de"medidas urgentes de seguridad vial" en el tramo de la carretera CU‑1 que atraviesa el núcleo rural. "Los vecinos no pueden seguir viviendo con miedo cada verano", señala el presidente del colectivo, Juan Manuel Martínez Álvarez.

Situaciones peligrosas

"Durante los meses estivales, el tráfico en este tramo aumenta más de un 100 %, generando retenciones, excesos de velocidad, maniobras peligrosas y riesgo constante para peatones y residentes, tales como invasiones de carril, frenazos bruscos y situaciones de peligro en accesos a viviendas", añade el colectivo.

Entre las medidas que plantean está la instalación de reductores de velocidad, la reducción del límite de velocidad en el tramo urbano, el refuerzo de la señalización vertical y horizontal y la realización de un estudio técnico de movilidad y seguridad vial. El presidente de la asociación recuerda también que "tanto la Ley 37/2015 de Carreteras como el Real Decreto Legislativo 6/2015 de Seguridad Vial obligan a las administraciones a actuar cuando existe riesgo para los usuarios de la vía".

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La Asociación ha pedido al Ayuntamiento de Cudillero que "respalde institucionalmente" la petición realizada a la Dirección General de Infraestructuras de Asturias y también que "refuerce la señalización municipal y aumente la presencia de Policía Local en los periodos de mayor afluencia". A este respecto, el alcalde de Cudillero, Carlos Valle, explica que el Ayuntamiento ha trasladado "en varias ocasiones" esta petición a los responsables de Carreteras. "Seguiremos insistiendo a la Dirección General de Infraestructuras para que resuelvan con agilidad esta petición", señala.