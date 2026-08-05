Allande afronta la cuenta atrás del eclipse con cinco días de divulgación científica, observaciones y simulacros

Allande afronta la recta final hacia el eclipse total de Sol del 12 de agosto con un intenso programa de actividades de divulgación científica. Del 6 al 10 de agosto, el equipo de Allande Stars desarrollará las jornadas astronómicas "Camino de la sombra", las últimas actividades preparatorias para el eclipse, pensadas para que vecinos y visitantes lleguen a la gran cita astronómica con todos los conocimientos necesarios para disfrutarla con seguridad.

Las jornadas combinarán charlas informativas, talleres para fabricar instrumentos de observación directa e indirecta, observaciones solares, simulacros del eclipse y sesiones guiadas de observación del cielo nocturno, coincidiendo además con la lluvia de estrellas de las Perseidas. Además, todas las actividades mantienen todavía plazas disponibles.

Las sesiones matinales se celebrarán de 11.00 a 13.30 horas, desde el jueves 6 hasta el lunes 10 de agosto. Durante ese tiempo, los participantes asistirán a una explicación sobre el fenómeno astronómico y elaborarán sus propios materiales para seguir con seguridad las distintas fases del eclipse. Además, recibirán unas gafas homologadas para eclipses, que también podrán utilizar en los eclipses solares visibles desde España en 2027 y 2028.

Durante los mismos días, pero por la noche, entre las 23.00 y las 00.30 horas, Allande Stars aprovechará la cercanía del máximo de actividad de las Perseidas para organizar cinco observaciones guiadas del cielo. Con la ayuda del equipo de doctoras en Astrofísica de la entidad, los asistentes recorrerán las constelaciones del verano a través de los relatos que diferentes civilizaciones construyeron sobre ellas y observarán distintos objetos astronómicos con prismáticos y telescopios. La actividad está abierta a todos los públicos, aunque se recomienda una edad mínima de 8 años para las observaciones con telescopios y de 12 años para las realizadas con prismáticos.

Uno de los momentos más destacados llegará con los simulacros del eclipse, previstos para los días 8, 9 y 10 de agosto. Estas recreaciones se desarrollarán en algunas de las localizaciones seleccionadas dentro del mapa astronómico de Allande y permitirán a los participantes familiarizarse con el desarrollo del fenómeno, conocer qué sucede en cada fase y aprender cuándo deben utilizar o retirar las gafas de protección. Al mismo tiempo, la actividad servirá para descubrir parte del patrimonio cultural del concejo, reconocido como Destino Starlight.

Una aplicación para acompañar el eclipse en tiempo real

Además, el equipo de Allande Stars acaba de lanzar la aplicación gratuita "Eclipse 2026 Allande Stars", ya disponible en Google Play, con la que pretende acompañar a los observadores durante el eclipse del 12 de agosto.

“La herramienta es el resultado de más de un año de trabajo y nace con el objetivo de facilitar que el mayor número posible de personas disfrute de este acontecimiento astronómico de forma segura”, explican.

Entre sus principales funciones destaca la posibilidad de localizar los mejores lugares de observación mediante un mapa interactivo que permite consultar los horarios exactos de cada fase del eclipse, la duración de la totalidad, la altura del Sol o el porcentaje de ocultación desde cualquier punto.

Otra de las utilidades más relevantes consiste en el seguimiento en tiempo real del eclipse. La aplicación avisa visual y sonoramente de cada uno de los momentos clave del fenómeno, indicando cuándo deben ponerse y retirarse las gafas para contemplar con seguridad la cromosfera y la corona solar. Incluso permite realizar simulaciones previas del eclipse a velocidad real o acelerada para que los usuarios sepan de antemano qué ocurrirá en cada instante.

Además, incorpora un apartado informativo con recomendaciones de seguridad, instrucciones para comprobar si las gafas cumplen la normativa necesaria, curiosidades astronómicas, experimentos y explicaciones sobre los distintos fenómenos que podrán observarse durante la tarde del 12 de agosto.

La divulgación continuará tras el eclipse

La intensa actividad astronómica no terminará con el eclipse. Apenas unos días después, los días 21, 22 y 23 de agosto, regresará el evento que dio origen a este proyecto de divulgación científica Allande Stars, que celebrará su séptima edición.

Durante tres jornadas, especialistas de distintas disciplinas invitarán a descubrir la relación entre el patrimonio y el cielo desde algunos de los lugares más emblemáticos del concejo, como la Central Hidroeléctrica de Salime, la iglesia de Is, los hórreos y paneras de Celón, el castro de San Chuis o una casa de indianos de Pola de Allande.

Noticias relacionadas

El programa incluye seis actividades completamente nuevas respecto a ediciones anteriores. Una propuesta que, según destacan desde la organización, volvió a despertar un gran interés, ya que las entradas se agotaron en apenas unos días, consolidando el éxito de una iniciativa que ha convertido la astronomía en una original puerta de entrada para conocer el patrimonio cultural y paisajístico del concejo allandés.