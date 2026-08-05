Navia se prepara para albergar su histórico Festival de la Sidra, ahora de Interés Turístico Regional

El Occidente asturiano se prepara para acoger una de sus citas más emblemáticas del verano: el Festival de la Sidra Villa de Navia, que contará con doce llagares participantes. La edición de este año llega cargada de especial orgullo y emoción, ya que la celebración estrena oficialmente el distintivo de Fiesta de Interés Turístico Regional, galardón recientemente concedido por el Principado de Asturias.

Para abrir boca, desde este jueves se pondrá en marcha un mercadillo tradicional y gastronómico en Los Jardinillos de Navia. Estará activo hasta el domingo. Con todo, el día central del Festival de la Sidra será el sábado. A las 12.30 horas comenzará la animación de los tradicionales Cantares de Chigre por las emblemáticas sidrerías de la villa: Mesón-Sidrería Antolín, Sidrería Restaurante Cantábrico y Sidrería La Villa. Hasta las 14.45 horas, vecinos y visitantes disfrutarán de las actuaciones del Ochote del Coro Villa de Navia, los sones del Grupo de Gaita y Tambor de La Reina del Truébano y la ctuación del Grupo de Baile Tradicional Ramón de Campoamor. Además, la Peña El Cabezón se sumará al pasacalles en pleno marco de su quinto Aniversario.

XXXIII Concurso Oficial de Escanciadores

Por la tarde, la atención se trasladará a la Dársena de Navia, donde a las 17.30 horas dará comienzo el XXXIII Campeonato Oficial de Escanciadores, concurso valedero y puntuable para el Campeonato Oficial de Asturias 2026.

A las 18.30 horas se iniciará la multitudinaria Degustación de Sidra acompañada por los productos artesanales de la Quesería Abredo. Para maridar la jornada, el público podrá disfrutar del servicio de comida a cargo del Asador Parrilla El Pintxu.

Entre los llagares participantes están Viuda de Corsino, Gallu Pintu, Trabanco, Roza, Vallina, Castañón, Viuda de Angelón, Foncueva, Sidra Fran, Solleiro, Sidra Menéndez y Sidra Muñiz.

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El tramo final del festival estará reservado a las actuaciones musicales. A las 21.00 horas, el escenario acogerá el directo del reconocido grupo folk Abéu y, a las 22.30 horas, la fiesta quedará en manos de DJ La Güerita, encargada de poner el ritmo a una noche que promete ser inolvidable.