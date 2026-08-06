El Centro Asturiano de Madrid honra la trayectoria de Juan Luis Álvarez del Busto con el Urogallo Especial

El Centro Asturiano de Madrid reconocerá este domingo, 9 de agosto, la trayectoria de Juan Luis Álvarez del Busto con la entrega del Urogallo Especial con Mención Honorífica. El acto comenzará a las 12.30 horas en el salón de actos de la Quinta de Selgas, en El Pito, y contará con la intervención del jurista y escritor Javier Junceda como presentador del homenaje.

El galardón premia la prolongada labor de Álvarez del Busto "en favor de la historia, las tradiciones y la cultura de Cudillero". Cronista oficial del concejo desde 1974, es actualmente uno de los cronistas más veteranos de España y lleva más de medio siglo dedicado a conservar y divulgar la memoria pixueta.

También es presidente y fundador de la Asociación Amigos de Cudillero. Desde esta entidad ha impulsado numerosas iniciativas culturales, entre ellas la Fiesta Literaria de la Mar, los Cuadernos Literarios de la Mar, la revista El Baluarte y la Amuravela de Oro. Su trabajo ha contribuido igualmente a la protección del patrimonio local, con actuaciones como la recuperación de la capilla del Humilladero, entre otras.

El Urogallo es uno de los reconocimientos que concede anualmente el Centro Asturiano de Madrid. Los Urogallos de Bronce distinguen, en diferentes modalidades, la recuperación, conservación y difusión de la cultura popular asturiana. La categoría Especial con Mención Honorífica se reserva para personas o entidades cuya trayectoria merece un reconocimiento destacado.

Entre los premiados recientemente figura el periodista y escritor Honorio Feito Rodríguez, que recibió esta distinción en diciembre de 2025 por su trabajo relacionado con la historia y la realidad asturianas.

En la ceremonia celebrada en agosto de 2024 fueron reconocidos con esta misma modalidad la Asociación de Enfermos de Fibromialgia, la Librería Cervantes de Oviedo, el periodista Carlos Franganillo y Bernardo Rodríguez.

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La entrega en la Quinta de Selgas permitirá que el premio llegue esta vez al propio concejo al que Álvarez del Busto ha dedicado buena parte de su vida.