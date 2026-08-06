Marga González, el arte de pintar Cudillero y llevarlo por el mundo

La pintura siempre estuvo presente en la vida de la vecina de El Pito Marga González, aunque durante muchos años sus responsabilidades profesionales y familiares le impidieron dedicarle el tiempo que deseaba. A sus 64 años, esta empresaria hotelera de Cudillero que ahora expone su obra en la Casa de las Tres Culturas de la capital del concejo ha encontrado finalmente un espacio para desarrollar una vocación que la acompaña desde siempre.

"Mi afición y mi vocación siempre han sido pintar", explica la artista, que comenzó a trabajar de manera constante hace aproximadamente dos décadas. González contaba con conocimientos previos de dibujo técnico, adquiridos durante su formación como técnica superior, pero tuvo que aprender desde el principio las particularidades del dibujo artístico.

Su evolución se ha apoyado en distintos talleres de Oviedo. Sus primeros pasos los dio en Taller 3 y posteriormente continuó su formación en el Taller de Arte Experimental de Humberto. Sin embargo, fue en el estudio de Luis Repiso donde asegura haber encontrado una orientación más definida y un lenguaje propio. "Todos ellos me fueron formando y me ayudaron a encontrar el camino hacia mi estilo", señala.

El óleo como principal forma de expresión

Aunque trabaja con diferentes materiales y técnicas, la pintura al óleo ocupa un lugar central en su producción. También utiliza acrílico, pastel y carboncillo, recursos que le permiten explorar distintas texturas, luces y formas de representar los paisajes.

Buena parte de su obra tiene como protagonista a Cudillero. González reside también en El Pito y encuentra en el concejo, en su costa, sus edificios y sus escenas marineras, una "fuente constante de inspiración". Barcos, faros y rincones reconocibles del entorno aparecen en cuadros que reflejan su relación personal con el territorio.

La exposición instalada ahora en la Casa de las tres culturas ofrece al público la oportunidad de "acercarse a esa mirada". Para la autora, "poder mostrar su trabajo en este espacio supone una satisfacción especial" y también un reconocimiento a quienes practican el arte desde la afición y no desde una trayectoria profesional.

González agradece al Ayuntamiento de Cudillero y, especialmente, al alcalde, Carlos Valle, la oportunidad concedida a los creadores locales. "No somos profesionales del gremio, pero sí tenemos una vocación enorme", afirma.

Cuadros de Cudillero que cruzan fronteras

La buena acogida de sus exposiciones, tanto durante este verano como en el anterior, ha superado sus expectativas. Por la sala ha pasado hasta la fecha un público muy diverso, compuesto por visitantes asturianos, turistas de distintos puntos de España y viajeros extranjeros.

Algunas de sus pequeñas obras han terminado lejos del lugar que representan. Cuadros inspirados en Cudillero "han viajado a Madrid, París y Nueva York", dice, además de a otros destinos nacionales e internacionales.

"Ver que un Cudillero pintado por mí se va a cualquier punto del mundo me llena de orgullo y satisfacción”, reconoce. Para la artista, ese recorrido demuestra que el paisaje y la identidad de la villa pueden conectar con personas de procedencias muy diferentes. Cada obra se convierte así en "un pequeño recuerdo del concejo y en una forma de difundir su imagen más allá de Asturias".

Un espacio para la cultura y los artistas aficionados

La pintora de El Pito defiende la necesidad de que otros municipios sigan el ejemplo de Cudillero y habiliten recintos donde los artistas aficionados puedan mostrar sus creaciones. Considera que existen muchas personas con inquietudes artísticas y trabajos de calidad que, por no dedicarse profesionalmente al sector, "encuentran grandes dificultades para acceder a salas de exposición".

"Me encantaría que otros ayuntamientos dispusieran de lugares donde los aficionados a la pintura y al arte pudiésemos exponer nuestras obras", sostiene.

En su opinión, la Casa de las tres Culturas se ha convertido en "un espacio especialmente valioso" dentro de un municipio con una intensa actividad turística. Allí conviven presentaciones de libros, muestras de dibujo, exposiciones pictóricas y otras iniciativas que enriquecen la experiencia de quienes visitan Cudillero.

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Su exposición se cierra el domingo.