Puerto de Vega se prepara para la nueva edición de Unirock del 28 al 30 de agosto

Puerto de Vega celebrará los días 28, 29 y 30 de agosto una nueva edición de Unirock, una de las citas culturales más importantes de la localidad. El festival llega este año después del estreno de "El sonido de un pueblo", el documental que refleja cómo este encuentro une a distintas generaciones a través de la música.

La programación comenzará el viernes 28 con "Uniguajes", una jornada familiar en la antigua aduana. Desde las 10.00 horas habrá una charla de Belén Lobeto, directora del documental y responsable de la imagen del festival, seguida de un taller infantil para diseñar carteles de rock. Por la tarde se celebrarán pintacaras, juegos, el Tributín al rock, una charla de Pablo García sobre la historia de la guitarra eléctrica y una sesión de Radio Unirock.

El sábado 29 concentrará los principales conciertos. Blister actuará entre las 13.00 y las 15.00 horas. Después llegará el tradicional Tributo al Rock por las calles de Puerto de Vega, con más de 160 músicos y un homenaje a Jaime López Gayol y Mario Herrero. El recorrido pasará por la Explanada, campo de la Atalaya, el Parque y las Almenas.

En el escenario principal actuarán "Mala Reputación", a las 20.00 horas; "Iron Savior", a las 21.45; "Uli Jon Roth", a las 23.30; y "Skontra", a la 1.30.

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El festival terminará el domingo 30, desde las 12.30 horas, con una sesión vermú a cargo de" Farrapos de Ghaita" y DJ WHITECLX.