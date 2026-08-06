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Salvemos el Espigón vuelve a alzar la voz en verano y exige una solución definitiva a la infraestructura que protege Navia

"Es hora de dejar atrás las excusas, asumir las competencias que correspondan y ejecutar una obra definitiva que garantice la protección y conservación de este enclave", señala la plataforma vecinal, indignada por el paso del tiempo y la ausencia de actuaciones firmes

Estado actual del espigón de Navia.

Estado actual del espigón de Navia. / LNE

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Ana M. Serrano

Ana M. Serrano

Navia

La plataforma Salvemos el Espigón ha vuelto a pronunciarse en pleno verano para denunciar el deterioro de la infraestructura de la ría de Navia y reclamar una actuación definitiva. El colectivo considera "insuficientes" las reparaciones puntuales realizadas hasta ahora y critica la "falta de claridad" sobre qué administración debe asumir la obra.

La movilización vecinal comenzó hace años y en 2024 ya había reunido más de 1.800 firmas para pedir a las administraciones estatal y autonómica la reparación integral del espigón. La plataforma advertía entonces de que las actuaciones de emergencia no evitaban que los temporales volvieran a causar daños.

Luis Villamil, portavoz del colectivo, sostiene ahora que la respuesta institucional se ha limitado a "alegar falta de presupuesto o consignar partidas insuficientes".

"Se sigue malgastando indefinidamente dinero público para reparar los desperfectos que periódica y constantemente se producen", afirma. Como último ejemplo señala la reparación de la escollera que se encuentra actualmente en curso, una actuación que califica de costosa y que, a juicio de la plataforma, vuelve a ser un parche.

Confusión de competencias

El colectivo denuncia también la confusión sobre las competencias. En febrero de 2025, el gobierno asturiano trasladó al Ayuntamiento de Navia que la reparación del espigón de la ría correspondía a Costas, dependiente del Estado. Esa posición volvió a abrir el debate sobre quién debe redactar el proyecto, financiarlo y ejecutar las obras.

"Mientras unos apuntan a Costas y otros a Puertos, el espigón continúa deteriorándose", critica Villamil. La plataforma asegura que la situación afecta no solo a la propia estructura, sino también a la playa, la ría, el paseo marítimo y el entorno natural de La Poza.

Un problema que no es nuevo

El problema no es nuevo. Los temporales han causado daños recurrentes en las escolleras de encauzamiento de la ría. El Ministerio para la Transición Ecológica ya ejecutó en 2017 una obra de emergencia de 198.000 euros que incluyó la reconstrucción de zonas erosionadas, la colocación de escollera y reparaciones en la pasarela y el paseo.

Salvemos el Espigón considera que ese historial demuestra que "continuar con intervenciones parciales no resuelve el problema de fondo". Por ello reclama que las administraciones "abandonen el cruce de responsabilidades, determinen de forma clara las competencias y acuerden un proyecto estable".

"Es hora de dejar atrás las excusas, asumir las competencias que correspondan y ejecutar una obra definitiva que garantice la protección y conservación de este enclave", señala Villamil.

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La plataforma cierra su nuevo llamamiento con una exigencia directa: “Una solución definitiva para el espigón de la ría de Navia. Ya”.

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