El izado de la bandera abre en Tapia una nueva edición del Festival Intercéltico d’Occidente (Fido)
El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos Líndez, destaca la implicación de la organización y el Ayuntamiento en la consolidación del evento cultural
Tapia de Casariego dio este jueves la bienvenida a la vigésima novena edición del Festival Intercéltico del Occidente (Fido) con el tradicional izado de la bandera, un acto que marcó el comienzo de varios días dedicados a la música, las tradiciones y la cultura celta. La ceremonia inaugural contó con la presencia del consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos Líndez, quien destacó la trayectoria de un encuentro que se aproxima ya a sus treinta años de historia.
El representante del Principado felicitó a la organización, a las personas voluntarias, al Ayuntamiento de Tapia de Casariego y a todas las entidades implicadas en la celebración. "Mantener vivo un proyecto cultural durante casi tres décadas requiere ilusión, compromiso y mucho trabajo", señaló antes de subrayar que el crecimiento del festival demuestra que todo ese esfuerzo "merece la pena".
Marcos Líndez recordó que el Fido convierte a Tapia en punto de encuentro de miles de personas vinculadas por su pasión por las culturas del arco atlántico. La programación reúne conciertos, talleres, visitas guiadas, charlas y un mercado celta, además de agrupaciones procedentes de Escocia, Irlanda, Bretaña, Galicia, Mallorca y Asturias.
"Asturias mira al Atlántico con orgullo, consciente de unas raíces compartidas que forman parte de nuestra historia y también de nuestro presente", manifestó. En este sentido, defendió el valor de unos festivales que, frente a quienes "levantan fronteras y alimentan las diferencias", contribuyen a construir puentes entre pueblos orgullosos de su historia.
La gaita, mucho más que un instrumento
La gaita ocupó un lugar destacado en el discurso inaugural. El consejero recordó que el Principado ha iniciado el expediente para declarar Bien de Interés Cultural la cultura asturiana de la gaita, a la que definió como uno de los símbolos más representativos de la comunidad.
"Es mucho más que un instrumento: es una expresión viva de nuestra memoria colectiva y de nuestra identidad como pueblo", sostuvo. A su juicio, el Fido constituye un escenario privilegiado para reivindicar este patrimonio, al permitir que la gaita asturiana dialogue con otras tradiciones hermanas y muestre que la diversidad cultural representa siempre una riqueza.
El acto comenzó con un recuerdo a la agente de la Guardia Civil asesinada por su expareja en Llanes. Tras el izado de la bandera y las palabras inaugurales, Tapia quedó oficialmente entregada al ambiente del Fido. Música, convivencia e intercambio cultural volverán a llenar la villa en los próximos días.
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