La carrera de Castropol para apoyar la investigación de la distrofia muscular de cinturas superó las 1.200 inscripciones: "Estamos muy agradecidos por el apoyo"

Diana, la niña castropolense que padece distrofia muscular de cinturas por déficit del sarcoglicano alfa, fue la encargada este sábado de dar la salida en la carrera solidaria que busca recaudar fondos para la investigación de esta enfermedad considerada rara. El evento tomó las inmediaciones de la playa de Arnao y logró superar las 1.200 personas inscritas (entre corredores, paseantes y donantes que aportaron su granito de arena). Todo lo recaudado irá para el Proyecto Alpha, una entidad sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la vida de los afectados y sus familias.

"Estamos muy agradecidos por todo el apoyo, no contábamos reunir a tanta gente. Lo que buscamos es dar visibilidad a esta enfermedad y conseguir fondos para destinarlos a los enfermos que lo necesitan y también a la investigación", subraya la madre de Diana, Lucía Méndez. La investigación es la esperanza de los alrededor de medio centenar de afectados que hay en España. En Asturias existen muy pocos casos y el de Diana fue especial por ser la primera niña diagnosticada. "Es una enfermedad degenerativa que no tienen tratamiento, así que es importante investigar y los médicos confían en hallar respuestas gracias a las técnicas de ingeniería genética", señala Méndez, que considera clave que la enfermedad se conozca.

"Esto no es para Diana, es para todos los afectados", subraya Méndez, que da cuenta de lo duro que ha sido el camino recorrido por su familia. Hace un año que recibieron el diagnóstico y ahora buscan lo mejor para su hija. También lo hace su madrina Ana Platero, hija del empresario naval Álvaro Platero. Ambas familias tienen una relación muy estrecha y han sumado fuerzas por esta causa. "El padre de Diana es para mí como un hermano. Cuando recibieron el diagnóstico estaban decaídos y se me ocurrió plantear una carrera solidaria. La respuesta nos ha sorprendido, no esperábamos tanto", señala Ana Platero, que agradece la ayuda recibida de entidades como Castropol Deporte o el propio Cross Solidario de Figueras para poder sacar adelante esta actividad.

Una causa especial

Platero cuenta que desde el proyecto Alpha no se esperaban la repercusión que ha tenido el evento y confía en que haya más ediciones. El concejal de Deportes de Castropol, Antón García, también aplaude la repercusión del evento en un concejo de 3.300 habitantes. "Reunir 1.200 inscritos es una cifra importante. La causa es especial y hace que todo el mundo sea sensible", señala.

En imágenes: Así fue la salida de la carrera solidaria de Castropol, celebrada en Arnao /

Al pistoletazo de salida de la carrera, además de la pequeña Diana acudió Silvia Méndez, vecina de Navia que también está diagnosticada con esta enfermedad rara. "La investigación siempre es buena", celebra sobre la finalidad de los fondos de esta cita deportiva y solidaria. En la carrera absoluta el triunfo fue para el castropolense Luis Llenderrozos, de Castropol Deporte, y para Beatriz Tenreiro, del club Toscaf Recta Final.

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La próxima cita en Arnao será la de Figueras Solidario, que organiza su tradicional cross y paseo solidario a beneficio del hospital de Jarrio. En concreto, para la mejora de los aparatos con los que se diagnostica el cáncer. El cross solidario Villa de Figueras, que va por su décimo cuarta edición, será el 23 de agosto y las inscripciones ya están abiertas.