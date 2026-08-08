El Festival Intercéltico d'Occidente destaca la respuesta del público en sus primeras jornadas: "El público se vuelca con los grupos"
La organización destaca la elevada participación y el apoyo del público en las primeras jornadas, calificando el izado como "uno de los mejores de los últimos años"
El Festival Intercéltico d'Occidente (Fido) continúa su programada con muy buenas sensaciones. La organización del festival se muestra especialmente satisfecha con la respuesta del público durante las primeras jornadas y destaca la elevada participación registrada tanto en los actos de inauguración del pasado jueves como en las diferentes actividades programadas de este viernes.
"Empezó todo bien y estamos contentos con la inauguración", señaló Juan Allonca, portavoz de la organización, quien reconoció que una de las principales impresiones de estos primeros días está siendo precisamente la gran cantidad de gente que se está acercando a disfrutar del festival.
Allonca destacó especialmente la jornada del izado, que calificó como "uno de los mejores días de inauguración de los últimos años". Según explicó, el público "se vuelca con los grupos" que durante estos días participan en el Fido y llenan de música y ambiente diferentes rincones de Tapia de Casariego.
"Un gran apoyo"
Desde la organización aseguran haber sentido "un gran apoyo", una respuesta que está acompañando también al amplio programa de actividades desarrollado durante la jornada de este viernes.
La mañana estuvo marcada por varias actuaciones y propuestas para públicos muy diferentes. Entre ellas se celebró un curso de baile en colaboración con la Asociación Fraternidad para las personas con discapacidad intelectual. "Siempre es un placer colaborar con ellos", destacó Allonca.
También hubo actuaciones musicales en el puerto y en diferentes puntos del mercado, llevando el ambiente del festival a distintos espacios de la localidad.
Los más pequeños tuvieron igualmente un papel protagonista coincidiendo con la celebración del Día del Niño. Para ellos se organizaron sesiones de cuentacuentos y, ya por la tarde, juegos tradicionales, completando una programación pensada para que el Fido sea una fiesta abierta a todas las edades.
Con estas primeras jornadas, la organización hace un balance muy positivo del comienzo del festival.
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