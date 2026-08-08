La gaita se asoma al mar en Tapia: emotivo homenaje a los marineros en el Festival Intercéltico d'Occidente

El mirador de Os Cañóis, en Tapia de Casariego, volvió a acoger uno de los eventos más entrañables y emotivos de la programación del Festival Intercéltico d'Occidente (Fido). El homenaje a los marineros es un tributo musical a los hombres y mujeres del mar en una villa marinera por excelencia como es Tapia. Comenzó a las doce y llenó de música tradicional las principales atalayas de la localidad, volcada en la vigésimo novena edición de esta fiesta de interés turístico regional.

La banda asturiana Camín de Fierro abrió la actuación ante una nutrida presencia de público citada en el recién remodelado mirador de Os Cañóis. Una a una, las bandas y grupos presentes fueron entonando piezas solemnes de su repertorio y cerró el acto la banda local Marino Tapiega con el "Asturias, patria querida". Desde allí, los grupos recorrieron todo el paseo de La Guardia hasta las plazas de la Constitución y Campogrande, epicentro festivo estos días.

Para el Grupo de Danza tradicional Fitoria es su primera vez en Tapia y están encantados. Cuenta Laura Ruiz que el Fido es "muy interesante, con mucha variedad de culturas y con un público muy participativo". Y añade: "Al ser un pueblo turístico, la gente baila y aplaude mucho, les llamamos la atención".

En imágenes: así fue el Homenaje al marinero del Festival Intercéltico d'Occidente, de Tapia / T. Cascudo

Karri Galway es la directora del grupo irlandés "Way Scholl of Irish Dancing", que también se estrena en la cita celta tapiega. "Es un gran festival. Para nosotras es muy emocionante ver grupos de muchas partes y Tapia es un lugar encantador", indica.

María Caro ejerce de portavoz del grupo mallorquín "Xeremier de Sóller". Es su segunda vez en Tapia, aunque la primera fue hace diecinueve años. "Nos está gustando mucho, el sitio es maravilloso y está muy bien organizado", celebra, al tiempo que aplaude el fresco del Cantábrico, lejos de los 36 grados que estos días tienen en Sóller.

Explica Caro que su formación llama la atención por la xeremía, que es el tipo de gaita de Mallorca, bien diferente a la asturiana. "Lo típico era ver a una pareja de gaita y tambor, pero nosotros fuimos los primeros en crear un grupo", añade. Ahora son diecisiete componentes, si bien a Tapia han viajado ocho personas.

Desde más cerca ha viajado el grupo Donaire, de La Coruña, también nuevos en el Fido. Olga Kirk, directora de la formación, explica que están encantados en el Intercéltico d'Occidente. "Nos está encantando, tanto por el pueblo, como por el festival en sí. Estamos muy contentos", señala. Para ellos fue especialmente "mágica" la verbena tradicional del jueves, donde disfrutaron junto a los grupos asturianos.

Animación día y noche

La organización del Intercéltico hace un balance positivo de las primeras jornadas, con muy buena participación de público en todas las actividades. "Por la noche, el mercado estuvo lleno hasta última hora y los conciertos también estuvieron animados. La gente aprovechó hasta el final", señala Marta Fernández.

La jornada del domingo será la última del Fido y comenzará con una actuación de la banda Milgaviepipe Band Escocia. A las 12.15 horas será el gran desfile "Alborada del mar", que partirá del muelle y finalizará en la iglesia, donde tendrá lugar la misa folclórica, que cada año tiene más éxito.

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A las 14.00 horas está prevista la recepción municipal a los grupos. Por la tarde Milngavie Pipe Band Escocia actuará en elmercado junto a la banda Camín de Fierro y el Grupo de Danza Fitoria. A las 20.30 horas habrá un concierto de músicos participantes en la noche celta y, a las 22.30 horas, tendrá lugar el último concierto en la plaza de Campogrande. Actuarán "Backwest" y "nosOtrestres".